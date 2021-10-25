影／桃警破大麻走私案 藏台中深山當大麻農仍被連根剷

桃園市警方今天宣布破獲大麻種籽跨境走私案，楊梅分局自去年底起以科技偵查逐層偵查，溯源5層逮跨境走私犯9人，向下查緝7名買家，查扣大量大麻種籽、植株、製品等，目前仍持續擴大追查中。

桃園市警察局指出，楊梅分局楊梅派出所去年底執行網路巡邏，發現大麻販售訊息，隨即開始蒐證追查，先於去年12月逮廖姓女子持有大麻葉6包，再於今年1月、4月查獲邱男等3人持有大麻、LSD致幻劑、大麻煙油，循線於4月20日查獲黃男經營的大麻栽種場，向上於8月查獲大麻種籽2萬多顆，9月再在桃園機場查獲7萬多顆，最近一起是在10月12日，曾姓男子在台中市太平區深山栽種大麻樹6株，須分段砍下才能全數帶回。

警察局表示，追查大麻種籽來自大陸，犯罪者橫跨雙北、桃園、台中，緝捕犯嫌9人，向下查緝7名大麻種子買家，一共查扣大麻花、大麻葉等大麻植株計170株、乾燥大麻10包、種子9萬6000顆、電子菸彈9支、菸油2瓶、口服膠囊716顆、LSD毒郵票157張及液態LSD毒品12瓶等新興毒品，估計上千萬元。

警方表示，本次查獲種籽9萬6000顆，倘若全部種植，覆蓋面積將達數公頃，一旦收成後流入市面，犯罪利益可觀，所幸檢警調、海關等單位通力合作，才成功阻止大量毒品流入市面。