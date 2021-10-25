快訊

陳時中認了「高端庫存可能打不完」 後續規劃曝光

徘徊多日得知城中城老友死訊 6旬婦嘆「不用再受苦了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃警破大麻走私案 藏台中深山當大麻農仍被連根剷

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方今天宣布破獲大麻種籽跨境走私案，楊梅分局自去年底起以科技偵查逐層偵查，溯源5層逮跨境走私犯9人，向下查緝7名買家，查扣大量大麻種籽、植株、製品等，目前仍持續擴大追查中。

桃園市警察局指出，楊梅分局楊梅派出所去年底執行網路巡邏，發現大麻販售訊息，隨即開始蒐證追查，先於去年12月逮廖姓女子持有大麻葉6包，再於今年1月、4月查獲邱男等3人持有大麻、LSD致幻劑、大麻煙油，循線於4月20日查獲黃男經營的大麻栽種場，向上於8月查獲大麻種籽2萬多顆，9月再在桃園機場查獲7萬多顆，最近一起是在10月12日，曾姓男子在台中市太平區深山栽種大麻樹6株，須分段砍下才能全數帶回。

警察局表示，追查大麻種籽來自大陸，犯罪者橫跨雙北、桃園、台中，緝捕犯嫌9人，向下查緝7名大麻種子買家，一共查扣大麻花、大麻葉等大麻植株計170株、乾燥大麻10包、種子9萬6000顆、電子菸彈9支、菸油2瓶、口服膠囊716顆、LSD毒郵票157張及液態LSD毒品12瓶等新興毒品，估計上千萬元。

警方表示，本次查獲種籽9萬6000顆，倘若全部種植，覆蓋面積將達數公頃，一旦收成後流入市面，犯罪利益可觀，所幸檢警調、海關等單位通力合作，才成功阻止大量毒品流入市面。

楊梅分局指出，鑑於現今通訊軟體功能不斷提升，犯罪手法亦推陳出新，大多數犯罪集團利用通訊軟體作為犯罪聯絡手段，追查不易，大幅增加警方偵辦難度，所幸經一年多的努力終於查緝到案。

桃園警方破獲深山大麻種植場，植栽尺寸過大，均須鋸斷後分段運回。記者楊湛華／攝影
桃園警方破獲深山大麻種植場，植栽尺寸過大，均須鋸斷後分段運回。記者楊湛華／攝影
桃園警方查獲跨國走私大麻種子案，扣得近10萬顆，數量為近年最高。記者楊湛華／攝影
桃園警方查獲跨國走私大麻種子案，扣得近10萬顆，數量為近年最高。記者楊湛華／攝影
警方在桃機海關查獲犯嫌走私7萬多顆大麻種子。記者楊湛華／翻攝
警方在桃機海關查獲犯嫌走私7萬多顆大麻種子。記者楊湛華／翻攝
桃園警方經一年多偵辦，向上溯源五層、向下刨根7案，破獲近年最大大麻種子走私案。記者楊湛華／翻攝
桃園警方經一年多偵辦，向上溯源五層、向下刨根7案，破獲近年最大大麻種子走私案。記者楊湛華／翻攝
大麻製品型態五花八門，從煙油、煙彈到膠囊、軟糖一應俱全。記者楊湛華／攝影
大麻製品型態五花八門，從煙油、煙彈到膠囊、軟糖一應俱全。記者楊湛華／攝影

大麻 桃園機場 毒品

延伸閱讀

分享「教養格局」網扯大麻槍支酸孫安佐　狄鶯霸氣回應

大麻可用於醫療也可入菜 泰國盼創造經濟產值

他以務農經驗嘗試種大麻 技術用錯地方被法辦

全台最鉅量1611株大麻市值5億 2男僅栽種沒製造各判6年

相關新聞

仁武女童送托事件 家屬至議會陳情：我們只是要真相

高雄市仁武區一名11月大女嬰在保母家托育期間受傷不治，今天女嬰爸爸與阿嬤至高雄市議會陳情，希望檢調能充分調查，還家屬一個...

影／桃警破大麻走私案 藏台中深山當大麻農仍被連根剷

桃園市警方今天宣布破獲大麻種籽跨境走私案，楊梅分局自去年底起以科技偵查逐層偵查，溯源5層逮跨境走私犯9人，向下查緝7名買...

桃園超商搶匪持槍奪51萬逃逸 黑衣男「頭戴鴨舌帽」警鎖定

桃園市新屋區中山東路上超商發生持槍搶案，一名男子趁運鈔人員補鈔時闖入，鳴槍示威後得手51萬元逃逸，楊梅分局稍早尋獲作案車...

印五倍券加油遭識破 警以車追人破偽造集團逮4嫌

雲林縣去年8月破獲國內首宗偽造三倍券工廠，今又再度起出縣內有人持五倍券到加油站加油情事，日前循線逮捕4名嫌疑人到案，破獲...

變臉科技恐成國安危機 各界籲速修法

做為這次DeeFake數位性暴力事件兩名受害人的立法委員高嘉瑜、高雄市議員黃捷24日公開發聲，要求法務部加速推動修法遏止科技犯罪，高嘉瑜指出，這不只是一般性暴力，也危及國安，美國已經有相關法律規範。黃捷說：「看了深感噁心、想吐，這根本是虛擬強暴。」

仁武女嬰送托事件適用托育專業責任險嗎？ 需司法判定

高雄仁武女嬰送托受傷不治事件引發社會關注，高雄市議會今社政部門質詢，多位議員關注保母制度。市議員李眉蓁表示，法令明文規定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。