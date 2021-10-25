變臉科技恐成國安危機 各界籲速修法

立法委員高嘉瑜、高雄市議員黃捷24日公開發聲，要求法務部加速推動修法遏止科技犯罪（鄧玉瑩攝） 做為這次DeeFake數位性暴力事件兩名受害人的立法委員高嘉瑜、高雄市議員黃捷24日公開發聲，要求法務部加速推動修法遏止科技犯罪，高嘉瑜指出，這不只是一般性暴力，也危及國安，美國已經有相關法律規範。黃捷說：「看了深感噁心、想吐，這根本是虛擬強暴。」

近日，網紅小玉以AI變臉軟體次DeeFake製作換臉廣發不雅影片及不法獲利，引起社會各界高度關注和警惕，該案遭合成的受害者不分男女之知名網紅、藝人以及政治人物黃婕等多人，已經在網路組成一個群組，目前裡面有35人，大家決心要對小玉告到底。

黃捷感「噁心、想吐」

黃捷表示：「我看到影片一開始滿滿憤怒，後來覺得噁心、想吐，這根本是赤裸裸的性暴力 。」她說，目前相關犯罪刑責非常輕，最高兩年，甚至易科罰金最高只有9萬元 和獲利上千萬元相比微不足道，無法遏止這種性暴力行為 。

黃捷進一步指控：「性私密影像相關防範，根本就是虛擬強暴。」不只有公眾人物被調侃或惡搞，接下來也有可能是恐怖情人對付弱勢女性的手段，例如要分手就製作猥褻影片威脅女方。此外，這種高科技也可能是國安的破口，例如在選前一天散播假影片，影響選舉結果，法務部應正視。

美國法律已重視

立委高嘉瑜指出，美國於2019 年維吉尼亞州為了嚇阻使用變臉技術後製於色情內容，將該州「復仇式色情法( Revenge porn law)」增訂如使用DeeFake等應用程式應用於製作色情影片的刑罰。而在2019 年紐約州眾議員也提出的DeeFakes Accountability Act. 草案中更將DEEPFAKE的侵害不只認定在於性隱私的方面，更擴及於冒用身分與金融犯罪當中，更可能涉及境外勢力干涉選舉，甚至國安問題。

高嘉瑜舉例，2020年美國總統大選時就有人使用DEEPFAKE技術讓拜登在記者專訪中睡著還打呼，川普與國務卿蓬佩奧則在抖音影片高唱「我愛你，中國」。在未來倘若DeeFake技術被中國等台灣的敵對勢力拿來利用，變造台灣總統或是其他重要政府官員的談話，將造成國安嚴重的破洞。

法務部、NCC研擬

法務部回應目前已經開始著手，蒐集研究各國相關法律規範，將做綜合性考量， 對立法作出建議。NCC則回應，日前已接獲3件申訴案件，指稱有人在推特上進行散步和預告，已轉由警局了解查辦，另行政院已經指示針對《數位通訊傳播法》進行相關討論與修正，未來將進行整合。

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