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影／紅賓士無業男當街持槍恐嚇 警圍捕搜出聖經藏槍彈

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

42歲徐姓男子涉嫌持槍當街恐嚇，警方接獲110報案，隨即派出線上警力圍捕，大同警分局在北市中山區吉林路盤查徐男賓士車，徐男堅持不下車，還對警察飆罵三字經。警方在賓士車上查獲裝在聖經置物盒內的改造手槍和子彈，及安非他命毒品，全案依照妨害公務等罪嫌移送法辦。

資深刑警指出，聖經造型的厚書本鐵置物盒，經常見毒品犯嫌用來藏匿毒品等違禁物品，此次徐男將槍、彈裝在聖經置物盒內，自以為不會遭查獲，卻因涉嫌在台北市大同區當街持槍恐嚇遭法辦。

警方22日下午1時許獲報，有名男子開著紅色賓士車，涉嫌掏出槍枝恐嚇。警方不敢大意，調閱監視器發現疑似有槍枝，隨即通報線上警網追捕犯嫌車輛，約2小時後在吉林路上發現車輛臨停，警方隨即上前盤查，男子不願下車，與警方僵持將近快半小時，最後對警方口出惡言，飆罵三字經，警方隨即依照妨害公務現行犯，抓著徐男下車，當場逮捕。

警方在賓士後車廂查獲一個聖經置物盒，內裝有1把改造手槍及4顆子彈，也從車內搜出安非他命毒品1小包，全案依照妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

大同分局宣示，持續打擊非法槍械及毒品決心，呼籲民眾如有發現不法情事勇於檢舉，立即向警察機關報案。

毒品 妨害公務 恐嚇

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