仁武女嬰送托身亡 高市府將鼓勵保母家裝監視器

高雄市仁武區一名女嬰日前在保母家中受傷不治，家屬今天向高雄市議長曾麗燕等人陳情。曾麗燕說，高市府應加強保母管理。社會局表示，高市會率先鼓勵保母家中裝設監視器。

網紅「鳳梨」吳泓逸日前在臉書（Facebook）貼文指稱高雄好友將11月大女嬰送去保母家第2天，女嬰因頭部撞擊，兩眼及頭部出血送醫不治。

女嬰的奶奶、父親等人今天中午到高雄市議會向曾麗燕、國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍等人陳情。女嬰奶奶表示，家屬主要是針對此案疑惑處陳情，盼議長等人協助查真相。

女嬰的奶奶說，她找了合格保母托嬰，但在第2天就發生憾事，讓她很自責，孫女的死亡真相最重要，家屬要的是真相。

曾麗燕表示，過去常聽到保母虐嬰案件，希望高市府社會局對保母甄選及照顧過程要有嚴格管理，有不適合的法令，也希望能修改，才能減少虐兒事件。

高雄市政府社會局副局長葉玉如在高市議會接受媒體聯訪時指出，兒虐零容忍，此案司法已介入，社會局也會針對保母陳述意見、醫療團隊驗傷結果等做出行政判定，如果真的有不當行為，會依法處分。

女嬰死亡引起外界對於保母家是否裝設監視器的討論，葉玉如對此表示，保母家是否裝設監視器，須有法令強制要求才能落實執行。高雄市將率先鼓勵保母裝設監視器，畢竟保母在家從事照顧工作，有監視紀錄，可保護孩子，也保護保母。

葉玉如說，如果保母家有裝設監視器，市府會建置資訊系統公開，讓家長在選擇保母時，可優先選擇家中有裝設監視器的保母送托。市府1年有4次輔導保母措施，包括訪視家裡環境、工作情形等。

葉玉如表示，市府重視保母心理衛生健康，衛生單位會協助簡易健康檢測，訪視員到保母家時，也會觀察保母心理狀態是否健康，有無失眠、憂鬱等狀況。

葉玉如說，未來會將保母是否裝設監視器、健康檢查等建議中央研議入法，據以落實執行。