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桃園超商搶匪持槍奪51萬逃逸 黑衣男「頭戴鴨舌帽」警鎖定

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市新屋區中山東路上超商發生持槍搶案，一名男子趁運鈔人員補鈔時闖入，鳴槍示威後得手51萬元逃逸，楊梅分局稍早尋獲作案車輛，目前已鎖定「戴鴨舌帽」、「黑衣」男子，全力查緝中。

楊梅分局指出，一名男子上午10點多持手槍進入超商，面對正在ATM換鈔保全人員身旁開一槍，子彈擊中錢箱，以此恐嚇在場2名保全人員，威脅交出換鈔匣現金，在得手約51萬元後驅車逃逸。

楊梅分局偵查隊隊長陳志維指出，警方稍早在台66線往觀音路旁找到作案用車，初步了解並不是贓車，目前循線鎖定戴鴨舌帽、著黑衣的在逃疑犯，全力追緝中。

據了解，該超商2019年才發生ATM被歹徒整台以鐵鍊拖走案件，對面是興建中的楊梅分局埔頂派出所；今天在場一名店員及2名保全幸未受傷，警方不排除犯嫌事先鎖定運鈔車行車路線及到達超商時間，見無員警駐守，預謀犯案，案發後楊梅分局立即成立專案小組全力追緝，至於是否為超商、保全相關人士涉案，有待進一步釐清。

楊梅分局偵查隊隊長陳志維。記者楊湛華／攝影
楊梅分局偵查隊隊長陳志維。記者楊湛華／攝影

超商 保全 換鈔

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