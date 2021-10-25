桃園超商搶匪持槍奪51萬逃逸 黑衣男「頭戴鴨舌帽」警鎖定

桃園市新屋區中山東路上超商發生持槍搶案，一名男子趁運鈔人員補鈔時闖入，鳴槍示威後得手51萬元逃逸，楊梅分局稍早尋獲作案車輛，目前已鎖定「戴鴨舌帽」、「黑衣」男子，全力查緝中。

楊梅分局指出，一名男子上午10點多持手槍進入超商，面對正在ATM換鈔的保全人員身旁開一槍，子彈擊中錢箱，以此恐嚇在場2名保全人員，威脅交出換鈔匣現金，在得手約51萬元後驅車逃逸。

楊梅分局偵查隊隊長陳志維指出，警方稍早在台66線往觀音路旁找到作案用車，初步了解並不是贓車，目前循線鎖定戴鴨舌帽、著黑衣的在逃疑犯，全力追緝中。