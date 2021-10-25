違規闖紅燈被警盤查 高雄男身上搜出2包海洛因

高雄劉姓男子今天凌晨開車闖紅燈被警方攔下，警員盤查劉男意外發現他身上藏有2包毒品海洛因，被帶回送辦，車上另名許姓男子則採尿送驗，如有毒品反應，另案偵辦。

今天凌晨零時40分左右，劉男（46歲）開著轎車，沿新興區復興路北上，因行經復興、復橫路口時闖紅燈，被新興分局中正三路派出所巡邏警網攔查，當警方盤查時發現劉男神色緊張，明顯有異。

經過警方勸說，劉男自知難逃法網，主動拿出藏在口袋內的2包海洛因，並坦承毒品是他自己使用。巡邏員警隨即將劉男及查扣毒品帶回派出所，經初步檢測後，確認呈現一級毒品海洛因陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。