警分局種2棵風水樹 1年倒3隊長 基層：能否移植？

警局種樹美化環境選擇什麼樹？最常見的就屬於青松、梅樹，諧音為「輕鬆、沒事」不僅趣味，也有心安作用。台北市警察局某分局長，任職期間由地方人士友情贊助松、梅各一棵，盼能一帆風順、升官順遂，不料任內接連3名偵查隊長倒台，分局長則調往市區，基層希望，2風水樹能移植到新單位。

分局基層指出，這2棵風水樹是前分局長在去年6月種下，分別是左青松、右梅樹，松樹是竹子湖民間友人贊助，梅樹則是從南投地方人士直運台北。不料，去年8月起，竟接連換了3位偵查隊長，分局長則在去年9月調職至市區分局，離走前交代同仁好好澆水，照顧風水樹。

掀開更換隊長的黑歷史，吳姓隊長因隊上拾得物業務承辦人涉貪汙案，且前後任承辦人2人均出包，隊長受牽連下台；接任的陳姓隊長新官上任遭人爆料，多年前曾出沒有女陪侍場所，任職73天調職。第3任許姓隊長在位未滿一年，期間因黑幫開槍案，歹徒未上銬，猖狂走進警局，小弟還拍下星光大道影片供給媒體，被上級認為不適任調職。

基層戲稱，分局兩側種下了2棵風水樹，威力不容小覷，原本盼求「輕鬆、沒事」的好願景，不料糗事一籮筐，連倒3任隊長，大大的影響刑事偵辦士氣。

除了風水樹，基層還稱，偵查隊入口旁就是拘留室，為了防止人犯脫逃，分局長在任時還下令，在入口裝上感應鐵門，嚴格控管出入人員，整個偵查隊宛如「被關在鐵籠子」。