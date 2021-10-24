趁東港迎王兩方人馬東琉碼頭談判砸車撞人 警擴大偵辦

屏東縣東港鎮今忙著三年一科迎王祭，東琉碼頭人車眾多，住琉球鄉陳姓男子與住在嘉義何姓男子兩人有嫌隙，電話中言語衝突，相約今下午在東港鎮東琉碼頭前談判，何姓男子與友人開兩台車共6人，與陳姓男子等4人在東琉碼頭前發生肢體衝突，陳持球棒砸毀何男的汽車後窗，何男友人開車撞陳男，畫面遭遊客錄下，警方獲報趕到現場，掌握涉案10人，已有6人到案，全案擴大偵辦。

東港警分局今下午3點50分接獲報案，東港鎮東琉碼頭發生多人打架，警方啟動快打部隊，到場時現場已沒有打架情況，帶回現場人員，警方並調閱周邊監視器以車追人釐清案情。

據調查，住琉球鄉39歲陳姓男子這一方共4人，與住嘉義的何姓男子（43歲）兩人在電話中言語衝突，雙方約在東琉碼頭前談判，陳這一方4人，從琉球鄉搭船抵達東港後，何男這一方開著兩台車共6人，雙方發生一言不合發生肢體衝突。

陳持球棒砸毀何姓男子駕駛的白色奧迪汽車的後窗，陳這方人馬又持球棒砸毀何男友人駕駛的汽車後窗，何男的友人開車衝撞回擊陳，陳遭汽車輾過，被壓腿，陳遭汽車輾過後，又隨即站起，畫面全都被目擊民眾錄下來，陳男遭汽車輾過，眾人頓時尖叫，場面驚險。

警方調查，雙方都不是參加迎王宮廟活動成員，雙方人馬是認識朋友，因電話中發生摩擦，約在東港鎮東琉碼頭前談判，一言不合大打出手，警方調閱路口監視器追查其他涉案人員，警掌握10人，有6人到案，警方以刑法第149、150條等罪嫌移送屏東地方檢察署究辦。