外送服務周到小有名氣 高雄販毒鴛鴦落網
高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人因會開車將毒品外送到買家指定地點，周到服務在高雄毒品圈小有名氣，但也因此被警方盯上，新興分局幹員前天晚間將這對販毒鴛鴦逮捕。
警方表示，新興警分局近期執行毒品查緝案件，抓到2名持有安非他命的毒蟲，在追查上游時，2人都將來源指向網路上一名暱稱為「多多」的販毒鴛鴦，經過調閱案發地點、相關路口監視器，循線交叉分析比對，鎖定陳男（24歲）及黃女（29歲）身分。
警方發現，陳男及黃女共同在苓雅區某社區大樓租屋，先向上游購入毒品安非他命後，再從網路上尋找買家，最後陳男開著租來的車輛，載著黃女到買家指定的外送地點販賣毒品。
經過多日蒐證，前天晚上9點多時，新興分局幹員持拘票、搜索票到苓雅區某社區大樓逮捕陳男、黃女，另在現場查獲證物第二級毒品安非他命、神仙水9瓶、一粒眠10錠、交易毒品使用手機2支、贜款19萬4000元、吸食器、磅秤、夾鏈袋等販售毒品證物。全案警詢後，依毒品危害防制條例送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言