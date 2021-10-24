外送服務周到小有名氣 高雄販毒鴛鴦落網

高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人因會開車將毒品外送到買家指定地點，周到服務在高雄毒品圈小有名氣，但也因此被警方盯上，新興分局幹員前天晚間將這對販毒鴛鴦逮捕。

警方表示，新興警分局近期執行毒品查緝案件，抓到2名持有安非他命的毒蟲，在追查上游時，2人都將來源指向網路上一名暱稱為「多多」的販毒鴛鴦，經過調閱案發地點、相關路口監視器，循線交叉分析比對，鎖定陳男（24歲）及黃女（29歲）身分。

警方發現，陳男及黃女共同在苓雅區某社區大樓租屋，先向上游購入毒品安非他命後，再從網路上尋找買家，最後陳男開著租來的車輛，載著黃女到買家指定的外送地點販賣毒品。