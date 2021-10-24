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外送服務周到小有名氣 高雄販毒鴛鴦落網

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人因會開車將毒品外送到買家指定地點，周到服務在高雄毒品圈小有名氣，但也因此被警方盯上，新興分局幹員前天晚間將這對販毒鴛鴦逮捕。

警方表示，新興警分局近期執行毒品查緝案件，抓到2名持有安非他命的毒蟲，在追查上游時，2人都將來源指向網路上一名暱稱為「多多」的販毒鴛鴦，經過調閱案發地點、相關路口監視器，循線交叉分析比對，鎖定陳男（24歲）及黃女（29歲）身分。

警方發現，陳男及黃女共同在苓雅區某社區大樓租屋，先向上游購入毒品安非他命後，再從網路上尋找買家，最後陳男開著租來的車輛，載著黃女到買家指定的外送地點販賣毒品。

經過多日蒐證，前天晚上9點多時，新興分局幹員持拘票、搜索票到苓雅區某社區大樓逮捕陳男、黃女，另在現場查獲證物第二級毒品安非他命、神仙水9瓶、一粒眠10錠、交易毒品使用手機2支、贜款19萬4000元、吸食器、磅秤、夾鏈袋等販售毒品證物。全案警詢後，依毒品危害防制條例送辦。

高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人在高雄讀圈小有名氣。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人在高雄讀圈小有名氣。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人在高雄讀圈小有名氣。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人在高雄讀圈小有名氣。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人在高雄讀圈小有名氣。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子與大他5歲的黃姓女友，共同在網路上以暱稱「多多」販賣安非他命，2人在高雄讀圈小有名氣。記者邱奕能／翻攝

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