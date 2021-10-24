暗夜發現可疑男子 竟是藏毒與子彈通緝犯

台北市萬華警分局警備隊員警王彥尊、詹明山，昨天深夜3時許，在康定路發現一名男子身穿藍色雨衣形跡可疑且面色憔悴，決定上前盤查。

余姓嫌犯(44歲)臉色發青神色緊張不願報出身分證號，員警直覺有異，進一步調查，發現他是台北地檢及新北地院的毒品及竊盜通緝犯。