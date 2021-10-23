第三季高風險賣場 東森購物、誠品網路書店上榜
刑事警察局今天公布今年第三季高風險賣場，提醒消費者慎防詐；根據刑事局統計，7至9月受理解除分期付款案件，高風險賣場前五名依序為「東森購物」計330件、「誠品網路書店」計308件、「HITO本舖」計128件、「蝦皮購物」計128件及「CACO」計96件。
歹徒詐騙手法，為民眾接獲假冒該公司的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、網路銀行、手機APP或購買遊戲點數來解除設定」，欺騙民眾操作匯款。
刑事局分析，近年「解除分期付款」詐騙手法通常是歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。
刑事局為防範這類詐騙手法，除每日提醒高風險電商加強資安防護外，並提供相關電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任的判決案例，促請高風險電商落實資安防護。
刑事局每周發函，通知針對被害件數超過5件的疑似個資外洩電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例提供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並在網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道（165全民防詐網、臉書粉絲專頁及警政服務APP）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。
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