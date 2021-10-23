第三季高風險賣場 東森購物、誠品網路書店上榜

刑事警察局今天公布今年第三季高風險賣場，提醒消費者慎防詐；根據刑事局統計，7至9月受理解除分期付款案件，高風險賣場前五名依序為「東森購物」計330件、「誠品網路書店」計308件、「HITO本舖」計128件、「蝦皮購物」計128件及「CACO」計96件。

歹徒詐騙手法，為民眾接獲假冒該公司的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、網路銀行、手機APP或購買遊戲點數來解除設定」，欺騙民眾操作匯款。

刑事局分析，近年「解除分期付款」詐騙手法通常是歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

刑事局為防範這類詐騙手法，除每日提醒高風險電商加強資安防護外，並提供相關電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任的判決案例，促請高風險電商落實資安防護。