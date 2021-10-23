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假冒網購客服解除分期詐騙 3個月近千人上當

中央社 / 台北23日電

刑事局今天表示，經統計，歹徒近期假冒購物網、網路書店等客服，以解除分期付款誆騙民眾，3個月內共990人受害，呼籲民眾，接獲不明來電且聽到「重複扣款」等字，可立即掛斷。

刑事局發布新聞稿指出，統計7月至9月詐騙案，發現歹徒假冒東森購物、誠品網路書店、蝦皮購物、服飾網購平台HITO本舖及CACO的客服人員，以工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款等，詐騙民眾。

刑事局分析解除分期付款詐騙手法，歹徒駭入電商或電商委託系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，再以工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款名義，要民眾匯款或買遊戲點數解除設定。

刑事局表示，針對疑個資外洩電商，已要求在官網明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間等方式。

刑事局指出，將持續彙整受理案件情資，由專責單位追查可疑犯嫌，也會與電商業者進行資安訪談，提供技術支援，並要求業者加強消費者個資保護。

刑事局呼籲，接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」，及聽到解除分期付款設定、重複扣款及升級VIP等字，可立即掛電話，並通報165反詐騙諮詢專線。

詐騙 電商 蝦皮購物

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