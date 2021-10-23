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高雄市區不平靜 苓雅警開槍攔停鼓山街頭鬥毆

中央社 / 高雄23日電

高雄市區今天上午接連槍響。苓雅警方執勤攔停拒檢車輛，先後連開3槍；另起為鼓山區KTV客人因感情糾紛大打出手，被打男子離去前開1槍示威。對於涉案嫌犯警方都已掌握身分。

高雄市政府警察局苓雅分局中午說明，三多路派出所巡佐蔡坤宏、員警張高維9時多執行巡邏勤務時，在三多一路與福德三路口，發現一輛自小客車沿三多一路西向東闖紅燈遂上前攔查，車上男子拒絕攔檢並加速逃逸。

員警緊追至鳳山區三多路與澄清路口攔停，但男子不從又倒車衝撞企圖加速逃逸，張員先對空鳴1槍喝止示警，隨後又向車子左前輪開2槍，最後自小客車衝撞警用機車及3名機車駕駛後逃逸。現場無人受傷，現已調閱監視器，掌握特定對象追緝到案。

另外，18歲的洪姓男子上午10時多與幾名友人前往鼓山區博愛二路一家KTV消費時，遭一男子上前質問不滿其女友與洪男一起出現。雙方先是口角，然後爆發肢體衝突男子遭圍毆，男子在搭上前來接應的白色轎車時，朝KTV方向開1槍示威後逃逸。

鼓山警分局獲報帶回動手打人的洪男與謝姓、賴姓、劉姓，以及19歲洪姓女子等4男1女釐清案情。現已掌握開槍嫌犯身分傳喚到案說明。

KTV 高雄市 警察

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