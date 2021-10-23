不爽女友與他人混在一起 高雄男以1敵4還開槍示威
高雄今天上午10點多傳槍響，一名男子因在鼓山區某間KTV，撞見女友與洪姓男子及洪的數名友人在一起，男子上前理論反與洪等人發生衝突，這名男子後來由1輛白色轎車接應，他離去前還拿出手槍，對空鳴1槍才離開。警方已掌握男子身分，積極查緝中。
據了解，有一名男子在鼓山區博愛二路上某間KTV，撞見女友與洪男（18歲）、謝男（18歲）、賴男（19歲）、劉男（25歲）及洪女（19歲）在一起，他氣不過下。上前指責女友為何會與洪男等人一起出現。
沒想到，雙方發生口角進而起了衝突大打出手，男子以1敵4，離去前一輛白色轎車前來接應他，男子也在車上對空開了1槍，他的女友也見狀不對勁，趕緊跑回家中。
轄區警方鼓山分局接獲有打架、開槍事件，趕往現場帶回洪男、謝男、賴男、劉男、洪女等4男1女釐清案情，另外循線找到該名男子的女友，目前警方已掌握開槍犯嫌即開車接應者身分，正全力積極查緝當中。
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