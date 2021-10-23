快訊

高雄轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率近9成最高

不爽女友與他人混在一起 高雄男以1敵4還開槍示威

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄今天上午10點多傳槍響，一名男子因在鼓山區某間KTV，撞見女友與洪姓男子及洪的數名友人在一起，男子上前理論反與洪等人發生衝突，這名男子後來由1輛白色轎車接應，他離去前還拿出手槍，對空鳴1槍才離開。警方已掌握男子身分，積極查緝中。

據了解，有一名男子在鼓山區博愛二路上某間KTV，撞見女友與洪男（18歲）、謝男（18歲）、賴男（19歲）、劉男（25歲）及洪女（19歲）在一起，他氣不過下。上前指責女友為何會與洪男等人一起出現。

沒想到，雙方發生口角進而起了衝突大打出手，男子以1敵4，離去前一輛白色轎車前來接應他，男子也在車上對空開了1槍，他的女友也見狀不對勁，趕緊跑回家中。

轄區警方鼓山分局接獲有打架、開槍事件，趕往現場帶回洪男、謝男、賴男、劉男、洪女等4男1女釐清案情，另外循線找到該名男子的女友，目前警方已掌握開槍犯嫌即開車接應者身分，正全力積極查緝當中。

高雄一名男子不滿女友與洪男等人一起到KTV歡唱，雙方發生衝突，這名男子離去前朝天空開了1槍。記者邱奕能／翻攝
高雄一名男子不滿女友與洪男等人一起到KTV歡唱，雙方發生衝突，這名男子離去前朝天空開了1槍。記者邱奕能／翻攝

KTV

延伸閱讀

高雄上午傳槍響！男子被毆打 上車離去前開槍示威

馬東石「永恆族」洛杉磯亮相 小17歲女友愛相隨

南非男子駕車突遇歹徒開槍爆頭 全靠iPhone擋子彈撿回一條命

爆雙喜！小14歲嫩模女友懷孕 松田龍平立刻求婚

相關新聞

高雄上午傳槍響！男子被毆打 上車離去前開槍示威

高雄鼓山區博愛二路某KTV今天上午10點多時傳出槍響，現場在店內消費的5人疑因爭風吃醋，一言不合下在店外人行道上鬥毆，被...

不爽女友與他人混在一起 高雄男以1敵4還開槍示威

高雄今天上午10點多傳槍響，一名男子因在鼓山區某間KTV，撞見女友與洪姓男子及洪的數名友人在一起，男子上前理論反與洪等人...

他以務農經驗嘗試種大麻 技術用錯地方被法辦

苗栗縣謝姓男子以務農維生，卻利用務農經驗在家自學種植大麻，準備先提供自用，等栽種技術成熟後再擴大種植販賣圖利，大湖警分局...

藍波刀斷手腳筋、刺屁股凌虐 買毒糾紛砍破頭險釀人命

桃園倪姓男子和楊姓友人因買毒糾紛，倪找來2名同夥闖進他家圍毆，為不讓楊逃走還用藍波刀砍斷他腳筋，眾人見楊痛到蜷縮角落，還...

男毒駕自撞安全島 毒品咖啡包放在前檔玻璃還對警裝傻

「吃藥仔？」「咖啡包是不是啊」台南市警三分局昨天獲報，安南區海佃路二段有轎車撞上中央分隔島變電箱，打橫擋在道路中央，員警...

22刀刺死恩人後 他還帶著染血大鈔去按摩

廿歲男子李盈達討錢不成，前天以水果刀猛刺養育他十六年多的楊江姓老婦致死，檢警相驗老婦至少身中廿二刀，顯見手段相當殘忍，犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。