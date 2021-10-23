他以務農經驗嘗試種大麻 技術用錯地方被法辦

苗栗縣謝姓男子以務農維生，卻利用務農經驗在家自學種植大麻，準備先提供自用，等栽種技術成熟後再擴大種植販賣圖利，大湖警分局接獲線報，組成專案小組追查，最近見時機成熟持票前往搜索，當場查獲安非他命、乾燥大麻葉等違禁品，還有2盆已枯萎的大麻植栽，將他依毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

大湖警分局10月初接獲情資，謝姓農民平日務農維生，但一時興起動歪念，在家自學種大麻，警方立即組專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦；經佈線與蒐證後，警方20日凌晨拂曉出勤，持搜索票前往謝姓男子住家查緝，當場查扣毒品安非他命1包(毛重1.89公克)、自製安非他命吸食器1組、乾燥大麻葉1包(毛重2.95公克)等違禁物品，同時在現場發現2盆已枯萎的大麻2株。