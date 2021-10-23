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藍波刀斷手腳筋、刺屁股凌虐 買毒糾紛砍破頭險釀人命

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園倪姓男子和楊姓友人因買毒糾紛，倪找來2名同夥闖進他家圍毆，為不讓楊逃走還用藍波刀砍斷他腳筋，眾人見楊痛到蜷縮角落，還持刀刺他屁股、斷手筋，並朝頭部猛砍至少8刀，傷口長達45公分，楊雙手多處骨折；法院認為，倪下手甚猛殺人犯意明確，依殺人未遂罪判5年10月，可上訴。

檢警調查，倪男2019年2月13日拿藍波刀，和身分不詳綽號「阿郎」、「阿豪」男子假裝要到楊男家聊天作客，未料他一開門3人就衝進去，拿刀一陣猛砍，楊雖遲鋁棒防衛抵抗但仍寡不敵眾，雙手肌腱當場遭砍斷、手部多處骨折。

倪等人見他蜷縮一旁角落求饒，但仍不罷休持續朝他後腦、膝蓋，臀部砍殺，楊滿身是血緊急送醫才撿回一命，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴倪男。

審理時，倪矢口否認殺人未遂，辯稱沒有要殺人的意思，還說如果我要殺楊「1刀就可以讓他致命」，但是楊先拿球棒揮舞，所以才會和他打再一起，楊也有拿球棒攻擊他。

楊男證稱，有拿鋁棒抵擋他們揮過來的刀子，但仍遭砍殺倒地，對方不想讓他離開就砍他腳筋，又用刀刺屁股，並質問「要不要賠砸車的錢」後，又割斷他右手筋，之後又是一陣猛砍10幾刀，包括頭部、全身都中刀，自己痛到昏迷。

法院查，倪、楊之間有買毒糾紛，楊還曾砸毀倪的車，可見2人關係不睦，已有殺人動機，另根據現場證人供述，倪等人先前對於如何行凶已有詳細討論、規畫，和楊碰面並非要處理砸車問題，而是要蓄意犯案，顯見有殺人犯意。

根據醫院驗傷，楊男頭部8處撕裂傷，長度約45公分，可見倪等人落刀集中頭部，且倪所持藍波刀甚至砍到斷裂，楊為阻擋刀鋒雙手多處骨折，可見倪下手甚猛、主觀上有殺意。

法院審酌，倪因買毒糾紛萌生殺人犯意，且揮刀力道猛烈，導致楊男重傷，所害程度非輕、令人心驚，危害社會治安，依共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月。

法院認為倪男下手甚猛、主觀上有殺意，依共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月。 記者曾健祐／攝影
法院認為倪男下手甚猛、主觀上有殺意，依共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月。 記者曾健祐／攝影

殺人 骨折 桃園

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