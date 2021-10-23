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男毒駕自撞安全島 毒品咖啡包放在前檔玻璃還對警裝傻

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「吃藥仔？」「咖啡包是不是啊」台南市警三分局昨天獲報，安南區海佃路二段有轎車撞上中央分隔島變電箱，打橫擋在道路中央，員警發現39歲郭姓駕駛神情恍惚，破裂擋風玻璃前置放毒品咖啡包，郭男一度裝傻還故作驚訝狀，經警方追問下才坦承是毒品咖啡包，起出2包毒品咖啡包，經驗尿後呈二、三級毒品陽性反應，警方依涉毒品危害防制條例及公共危險罪將他送辦。

昨天上午9時多，安中派出所員警趕抵事故現場了解，發現郭男獨自駕駛轎車，沿海佃路南向北行駛，行經海佃路二段時，突然自撞道路中央分隔島變電箱，致車頭全毀，車輛則打橫擋在路中央，警方即立刻設置警告標識，並依處理車禍標準作業流程處理。

然而，員警與郭男對話過程中，發現對方神情恍惚且言詞閃爍，引起警方懷疑，即目視檢查車內狀況，果不其然在駕駛座擋風玻璃前，發現有咖啡包放置在上面，「這包是啥？」「咖啡包是不是啊？」警方質問，郭男一度裝傻還故露驚訝狀，經持續追問下，「是啦！」他見事跡敗露無法再掩飾，才坦承咖啡包內容物為毒品。警方當場查獲毒品咖啡包2包，合計11.58公克。

據調查，郭男表示，要到安南區找朋友，未料開車開到一半時睡著，直至聽到「碰！」，這才驚覺不妙，發生車禍了。所幸，這場車禍未造成人員傷亡。

郭男經尿液初篩後呈二、三級毒品陽性反應，然而，他施用毒品後，仍駕駛汽車上路，不只面對刑事責任，更要為損壞的變電箱負起賠償責任，令他懊惱不已。

員警發現39歲郭姓駕駛神情恍惚，破裂擋風玻璃前置放毒品咖啡包，郭男一度裝傻還故作驚訝狀，經警方追問下才坦承是毒品咖啡包。記者邵心杰／翻攝
員警發現39歲郭姓駕駛神情恍惚，破裂擋風玻璃前置放毒品咖啡包，郭男一度裝傻還故作驚訝狀，經警方追問下才坦承是毒品咖啡包。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局安中派出所昨天獲報，安南區海佃路二段有轎車撞上中央分隔島變電箱，打橫擋在道路中央，進而發現郭男涉毒駕肇事，依法送辦。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局安中派出所昨天獲報，安南區海佃路二段有轎車撞上中央分隔島變電箱，打橫擋在道路中央，進而發現郭男涉毒駕肇事，依法送辦。記者邵心杰／翻攝
警方當場查獲毒品咖啡包2包，合計11.58公克，郭男尿液初篩後呈二、三級毒品陽性反應。記者邵心杰／翻攝
警方當場查獲毒品咖啡包2包，合計11.58公克，郭男尿液初篩後呈二、三級毒品陽性反應。記者邵心杰／翻攝

毒品 咖啡 車禍

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