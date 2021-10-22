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討錢不成22刀刺死養育恩人 法院裁定狠心男收押

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為錢22刀刺死養育恩人 法院裁定狠心男收押不禁見

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

20歲李盈達因討錢不成，昨天在新北市新莊地區以水果刀猛刺養育他16年多的楊江姓老婦至少22刀致死，並拿走房間內10萬2千元現金，在花蓮地區被警方逮捕。

新北地檢署訊向法院聲請羈押，法官開庭審理後裁定收押不禁見。

檢警相驗發現，死者身上至少22處刀傷，頭部3處、背部18處與胸前1處，死因為失血過多，將擇日解剖；偵詢時李男坦承犯行，稱因要錢被拒，才會痛下殺手。

李男受原本當保姆的死者拉拔長大，死者還讓小兒子帶著他到自家塑膠工廠上班。因工廠要發工程款，死者小兒子20日領了36萬現金，李男疑起歹念，隔天趁上班到死者家中討錢，並在中途購買水果刀。

李男向死者要錢遭拒後，以刀刺向死者，死者掙扎他就補刀，直至完全不動，李才從死者房間的背包內翻出現金10萬2千元，以外套包裹後冷靜離開現場，回到住所換掉染血衣物、丟棄犯案兇刀，搭計程車到台北市半套店，接著包車南下花蓮，藏匿不知情網友家，最後因買消夜被警方逮捕。

檢方複訊後認為他涉嫌重大，且有事實足認為其有逃亡及湮滅證據疑慮、所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，向法院聲押。

法官開庭審理，認為李男犯罪嫌疑重大，案發後遠離原住處，承認有意躲避查緝，犯後又丟棄犯案跡證，對贓款表示記憶不清，有相當理由認有滅證、逃亡之虞，加上所犯強盜殺人罪為法定本刑死刑、無期徒刑之重罪，裁定收押不禁見。

李男被裁定收押不禁見。記者柯毓庭／攝影
李男被裁定收押不禁見。記者柯毓庭／攝影

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