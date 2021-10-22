苗栗2銀樓搶匪羈押獲釋不悔改 再行竊遭逮又回籠
苗栗縣劉姓、謝姓男子今年4月間犯下苗栗市銀樓搶案被捕，兩人羈押期滿獲釋後，不思悔改，10月在苗栗、竹南又犯下多起竊案，遭警方逮捕依加重竊盜罪嫌送辦，2人再遭羈押。
苗栗縣警察局竹南分局今天發布新聞表示，劉、謝2男今年4月間在苗栗市持鐵鎚敲破銀樓玻璃櫥窗搶奪金飾得逞，為苗栗分局查獲，不料羈押期滿後又於10月間在苗栗地區竊取洋酒、真柏樹等物及在竹南地區犯下住宅竊盜、機車竊盜等多案，警方獲報後由竹南、苗栗分局組成聯合專案小組，報請苗栗地方檢察署指揮偵辦。
警方指出，劉、謝2人十分狡猾，犯案前先勘查現場，鎖定犯罪目標後，再以竊取之贓車或懸掛偽造車牌變裝犯案，且犯案後隨即躲藏於他縣市花用犯罪所得，增加警方查緝困難。
警方表示，經專案小組鍥而不捨查緝，發現劉、謝2人近期在桃園、新竹地區活動頻繁，跨縣市分別緝獲2嫌，當場查扣贓車、偽造車牌及自行加工改造過的鐵鎚等犯罪工具證物，全案訊後依加重竊盜罪、偽造文書等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並由檢方聲請羈押獲准，再度遭到羈押。
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