狠男討錢不成22刀刺死養育恩人 檢方聲請羈押

新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中多刀倒臥家中；曾被死者當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌，疑為金錢行凶，警方漏夜追緝在花蓮逮人，李男神色從容，彷彿犯案只是看場電影，檢方複訊後認為李男涉犯強盜殺人重罪，有逃亡及滅證之慮，訊後向法院聲請羈押。

據了解，被害楊家原與李家是鄰居，李男祖母見死者待業在家，便請死者當保母，李男父親通緝下落不明，母親未婚生下他，產後精神狀況出問題。

李男因家境被死者接去同住，後因李男行為脫序被趕回李家，直至近日李男回來找死者求助，死者不忍心便常出手金援，還讓李男同小兒子一起去自家塑膠工廠上班。

死者與丈夫、小女兒、小兒子同住新莊的公寓四樓，前天死者小兒子領不少現金要當工程款項，李男疑起歹念，昨天上班沒多久就不見蹤影，死者小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽，叫姊姊返家查看；姊姊返家見鐵門大開，木門卻反鎖，上頭有血漬，急叫父親與弟弟返家並報警。

警方昨天下午3點多趕到，和三人一同破門進屋，見死者倒臥客廳血泊中，急救無效。警方循線追蹤李男，發現他搭計程車到死者住所，途中還在路邊停下買水果刀。抵達死者住所後，李男問死者要不要借錢，遭到拒絕後便持刀刺向死者，死者掙扎，李男竟開始補刀，見死者又掙扎，再補刀，直至死者完全不動，李男才從死者房間的背包內翻出現金11萬2千元的工程款，以外套包裹後冷靜離開現場。

李男返回住所換掉血衣、將兇刀丟棄在住所一樓樓梯間後叫計程車，直奔台北市林森北路早已預約好的半套按摩店，闊綽消費7000餘元，並大方留下3000元小費後，再向玩手遊「傳說對決」認識的游姓網友表示「我去找你玩」，花4千元包計程車前往花蓮，還因手上有血跡，多付計程車司機一千元清潔費。

不知情的游姓網友還熱心款待李男，讓他在家借住。警方循線追查到花蓮，恰好撞見李男在路邊買燒烤，上前將他壓制上銬。

李男均坦承犯案，面對詢問描述宛如描述電影，對於自己殺害養育多年的死者完全無傷心、悔意，警方從李男身上包包搜出沾染血跡的新台幣8萬餘元，李男稱1萬多元並在李男提示下返回其住所，找到被丟棄的兇刀。