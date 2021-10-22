4月持榔頭犯下苗栗銀樓搶案 他羈押期滿又四處犯案

謝姓、劉姓男子4月間在苗栗市持鐵鎚敲破銀樓玻璃櫥窗搶奪金飾得逞，後來為苗栗分局查獲，不料羈押期滿後2人10月間又在苗栗等地竊取洋酒、真柏樹，也在竹南犯下住宅、機車竊盜案，警方獲報後不敢大意，竹南及苗栗分局組成聯合專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，先後將兩人逮捕到案，昨天移送檢方後，其中謝姓男子再度裁准羈押。

警方調查發現劉、謝2人犯案前，都先勘查現場鎖定犯罪目標後，再以竊取的贓車或懸掛偽造拼貼車牌，同時變裝犯案，意圖使警方難以掌握身分，犯案後隨即躲藏他縣市花用贓款，使警方不易掌握行蹤，全案經專案小組鍥而不捨追查，分別在桃園、新竹將 2人逮捕，查扣贓車、偽造車牌及犯罪工具等證物，全案訊後依加重竊盜罪、偽造文書等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，其中52歲的謝姓男子經檢察官聲羈獲准，再度遭到羈押。

警方破案後，也立即通知遭偽造車號實際車主、失竊車車主調查是否有交通違規或其他案件遭誤認為犯嫌，協助證明被害人清白。

竹南警分局提醒民眾，離開住家應確實將門窗上鎖，切勿讓竊賊有機可趁，如對居住環境有安全疑慮，可向當地派出所尋求犯罪環境評估檢測，提供相關改善建議。