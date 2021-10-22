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154隻走私貓遭安樂死 船長、養殖場主9人被求重刑

聯合報 / 記者林保光／即時報導

新北市籍漁船「順發886號」8月涉嫌走私154隻名貴貓，經海巡署查獲，這群貓後來全遭安樂死。高雄地檢署偵結全案，認定台中市某國際漁業公司與寵物養殖場是主謀，將船東、船長、船員及養殖場負責人與居中牽線的離職海巡員等9人，依懲治走私條例罪嫌提起公訴，檢方並請法院從重量刑。

被起訴的9人包括台中市萬灃國際漁業公司實際負責人鄭姓男子（56歲）、順發886號船長林姓男子（55歲）、輪機長高姓男子（51歲）和3名印尼籍漁工，以及高雄市燕巢區寵物繁殖場負責人林姓男子（42歲），和從海巡署北部地區機動海巡隊離職的張姓男子（50歲）與朋友郭姓男子（49歲）。

起訴指出，今年6月，萬灃漁業鄭姓負責人與高雄林姓養殖場主討論租船，由張姓、郭姓2男子找順發886號船長、輪機長，再由鄭以每月15萬元，向不知情的順發船主承租漁船，並留用3名印尼船工，借重郭的技能，將順發886漁船密艙，加裝冷氣，改裝成適合運送活體動物的空間，船員薪資及整修費用都由鄭負擔。

8月14日，順發886號漁船裝載1批魚貨掩人耳目，航至基隆市正濱漁港，養殖場林姓負責人和張、郭及船員將魚貨搬至漁船，同日下午自八斗子漁港出海，前往澎湖方向，林在漁船出海，也多次打電話詢問船長位置及狀況，直到8月18日上午，漁船抵達澎湖花嶼西側外海，與來自大陸的船隻會合，接駁俄羅斯藍貓、布偶貓、美國短毛貓、英國短毛貓、曼赤肯貓、緬因貓等品種貓共154隻，分裝62個貓籠，依完稅價格計算，價值196萬餘元。

10月19日下午2點多，海巡人員在台南安平港外海7浬處查獲順發886號漁船，20日登船執行搜索，才在漁船密艙，查獲這154隻品種貓。消息傳開，這群貓也全被安樂死。

全案經高雄地檢署溯源向上追查，先查獲張、郭，查扣手機後，才依手機聯繫內容，查出高雄燕巢寵物繁殖場林姓負責人及漁業公司鄭姓負責人涉案。

檢察官認為鄭、林等人不思以正當途徑獲利，竟私運進口來自大陸地區未檢疫的品種貓，數量達154隻，恐造成國內防疫破口，並危害動物安全，且對寵物交易市場、課稅公平性有重大影響，建請法院從重量刑。

順發886號漁船走私154隻品種貓，這群貓後來全遭安樂死。圖／本報資料照片
順發886號漁船走私154隻品種貓，這群貓後來全遭安樂死。圖／本報資料照片
順發886號漁船走私分裝62個貓籠的154隻品種貓。圖／本報資料照片
順發886號漁船走私分裝62個貓籠的154隻品種貓。圖／本報資料照片
順發886號漁船走私154隻品種貓，這群貓後來全遭安樂死。圖／本報資料照片
順發886號漁船走私154隻品種貓，這群貓後來全遭安樂死。圖／本報資料照片

海巡署 寵物

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