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詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

2詐騙車手取款後吸毒太嗨 形跡露餡躲水塔仍被警揪出

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新營警分局中山路派出所20日晚間11點多接獲民眾報案，在新營區中山路上一間旅社前，有男子形跡可疑，疑似吸食毒品後精神恍惚，員警獲報前往現場，經深入探查搜索，意外查獲擔任車手的林姓通緝犯及邱姓同夥。

據了解，家住嘉義、62年次的林嫌，接受詐騙集團指示，搭乘火車前來新營區2間銀行提領詐騙贓款新臺幣23萬8000元，晚間投宿在新營，並連繫61年次的友人邱嫌前來接應。

2人剛在房間吸完毒品，邱嫌因太過亢奮跑到樓下，引起路人注意。員警獲報到達現場後，逐層搜索，2人原本藏身在頂樓水塔，林嫌將贓款及毒品交予邱嫌，自己則下樓欲逃離現場，在樓梯間被員警發現。

中山路派出所所長吳建華查出林嫌目前正因案通緝，研判尚有可疑，鍥而不捨往上繼續搜索，果然在頂樓水塔旁水槽內發現藏匿的邱嫌，並在他身旁發現藏匿的一級毒品海洛因(4.2公克)、用來提領詐騙贓款的4張金融卡及贓款新臺幣23萬8000元。訊後全案依詐欺罪嫌及違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，並建請羈押，同時新營分局將持續追溯詐欺集團上下游關係。

新營分局分局長斯儀仙表示，第一線執勤員警積極任事，線上立即查獲詐騙集團車手，即時幫受騙的民眾取回金錢，也呼籲民眾勿成為詐欺集團幫兇，擔任提領車手僅能獲得微薄報酬，若遭員警查獲，更要面臨刑責得不償失。

新營警方深夜發現2名男子行跡可疑，經查是吸毒太嗨還是詐騙車手，逮2嫌送辦。記得吳淑玲／翻攝
新營警方深夜發現2名男子行跡可疑，經查是吸毒太嗨還是詐騙車手，逮2嫌送辦。記得吳淑玲／翻攝
新營警方深夜發現2名男子行跡可疑，經查是吸毒太嗨還是詐騙車手，逮2嫌送辦。記得吳淑玲／翻攝
新營警方深夜發現2名男子行跡可疑，經查是吸毒太嗨還是詐騙車手，逮2嫌送辦。記得吳淑玲／翻攝
新營警方深夜發現2名男子行跡可疑，經查是吸毒太嗨進而查獲詐騙車手，起出贓款及金融卡，2嫌送辦。記得吳淑玲／翻攝
新營警方深夜發現2名男子行跡可疑，經查是吸毒太嗨進而查獲詐騙車手，起出贓款及金融卡，2嫌送辦。記得吳淑玲／翻攝

詐騙集團 毒品 贓款

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