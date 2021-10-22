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販毒也收五倍券！男子「送貨」遇警搜出百餘包毒品

聯合報 / 記者林保光／即時報導

戴姓男子趁政府發放振興五倍券，涉嫌販毒也收五倍券；警方發現他在通訊軟體群組發訊，告訴有意買毒品的男女，稱「現在可以使用五倍券」、「五倍券收」，動員查捕到他，搜出百餘包毒品咖啡包，昨天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警苓雅分局獲悉有人在網路兜售毒品，大剌剌寫上「五倍券收」，立即組成專案小組，10月20日深夜11點多，喬裝買家約發訊的戴姓男子（23歲）在，苓雅區林森二路，見戴姓男子現蹤，立即湧上逮捕他，在他車上搜出108包毒品咖啡包，淨重近400公克、18包K他命，重30多公克以及疑販毒所得3萬8千元。

警方表示，執行網路巡邏，發現有人長期以通訊軟體當販毒平台，以「優質小姐」、「進口洋妞」等字眼取代毒品名稱，最近政府發放五倍券，也發訊「現在可以使用五倍券，還不速速來電」、「五倍券收」等交易毒品資訊。不過，警方逮捕戴到案，在贓款中未發現五倍券。

警方發現涉嫌販毒的戴姓男子，在網路貼上「五倍券收」等販毒訊息。記者林保光／翻攝
警方發現涉嫌販毒的戴姓男子，在網路貼上「五倍券收」等販毒訊息。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販毒的戴姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販毒的戴姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方發現涉嫌販毒的戴姓男子，在網路貼上「五倍券收」等販毒訊息。記者林保光／翻攝
警方發現涉嫌販毒的戴姓男子，在網路貼上「五倍券收」等販毒訊息。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販毒的戴姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販毒的戴姓男子。記者林保光／翻攝

毒品 販毒 咖啡

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