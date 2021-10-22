販毒也收五倍券！男子「送貨」遇警搜出百餘包毒品

戴姓男子趁政府發放振興五倍券，涉嫌販毒也收五倍券；警方發現他在通訊軟體群組發訊，告訴有意買毒品的男女，稱「現在可以使用五倍券」、「五倍券收」，動員查捕到他，搜出百餘包毒品咖啡包，昨天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警苓雅分局獲悉有人在網路兜售毒品，大剌剌寫上「五倍券收」，立即組成專案小組，10月20日深夜11點多，喬裝買家約發訊的戴姓男子（23歲）在，苓雅區林森二路，見戴姓男子現蹤，立即湧上逮捕他，在他車上搜出108包毒品咖啡包，淨重近400公克、18包K他命，重30多公克以及疑販毒所得3萬8千元。