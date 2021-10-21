快訊

第二波500元客庄券中獎號碼出爐 「12組身分證尾數」快來對！

郭台銘助購百萬劑BNT「未來不選總統？」 劉宥彤這麼說

龐克饒舌音樂人朋繽、韓森挺更生 盼用音樂領向正途

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

更生少年關懷協會今天在台北市的咖啡店舉辦「漾未來—浪少年有未來」記者會，請來曾是更生人的龐克搖滾風歌手朋繽，分享過往心路歷程，也請來百萬Youtuber訂閱網紅為更生少年打氣，盼用商業、娛樂元素讓社會更接納更生少年。

朋繽在現場說，他應該是台灣前科最多的藝人，曾犯縱火、傷害、妨害自由、詐欺、侵占等罪，曾遭判刑7年；他認為，許多更生少年犯罪是受同儕影響，而監獄是回流率非常高的地方，例如毒販入監認識更多毒販，出監後「賣更大」。

朋繽說，更生少年大部分是為了生活，從小沒有健全家庭，孤獨、寂寞，渴望他人鼓勵；他會改變也是因為受到鼓勵、幫助跟啟發。

饒舌音樂人韓森、百萬Youtuber烏鴉、百萬YouTuber奎丁等人今天都受邀出席記者會。韓森說，他有1年時間在少年安置中心教饒舌，動機是小時候聽到饒舌歌手宋岳庭（已逝）將自身入獄經歷用音樂寫出，當時聽到非常震撼，之後慢慢體會更生少年需要理解，他盼未來用音樂指導更多更生少年走向正途。

百萬Youtuber烏鴉說，他目前為止只有進過1次警察局，是17歲時亂丟煙蒂；本來很難體會更生人的處境，今天到現場看到的角度很不一樣，更生少年從小沒有被教育機會，需要生活，才會用偏差手段得到。

更生少年關懷協會祕書長江元凱表示，協會是跟黑道「搶孩子」，搶救更生少年最後一道防線，不再讓更生少年誤入歧途；也長期舉辦職業培訓課程，讓更生少年能在社會上用正當手段生活。

更生少年關懷協會是社福機構，其在台北市中山區創辦咖啡廳「未來咖啡Dream Cafe」，讓其輔導的更生少年有就業機會。更生少年關懷協會1年約輔導15位更生人就業，目前有6位少年在該咖啡廳工作。

記者會由更生少年關懷協會與中南部的飲品店共辦，找來藝人黃豪平主持，也發想公益抽獎活動（https://www.facebook.com/670LiuChilling/photos/a.115886926885066/393938292413260/），盼讓社會提高對更生少年接納度。

Youtuber烏鴉（右後1）、YouTuber奎丁（右前1）、樂天職棒啦啦隊曲羿（中前）、大嘻哈時代7Ling（左前1）、韓森（中後）、朋繽（左後1）受邀出席「漾未來—浪少年有未來」記者會。記者蔡翼謙／攝影
Youtuber烏鴉（右後1）、YouTuber奎丁（右前1）、樂天職棒啦啦隊曲羿（中前）、大嘻哈時代7Ling（左前1）、韓森（中後）、朋繽（左後1）受邀出席「漾未來—浪少年有未來」記者會。記者蔡翼謙／攝影
Youtuber烏鴉（右後1）、YouTuber奎丁（右前1）、樂天職棒啦啦隊曲羿（中前）、大嘻哈時代7Ling（左前1）、韓森（中後）、朋繽（左後1）受邀出席「漾未來—浪少年有未來」記者會。記者蔡翼謙／攝影
Youtuber烏鴉（右後1）、YouTuber奎丁（右前1）、樂天職棒啦啦隊曲羿（中前）、大嘻哈時代7Ling（左前1）、韓森（中後）、朋繽（左後1）受邀出席「漾未來—浪少年有未來」記者會。記者蔡翼謙／攝影

咖啡廳 更生人 記者會

延伸閱讀

會考生活英語／【校園篇】 咖啡廳新菜單

網紅拍片放螳螂泡溫泉遭批「沒常識」 他辯：人比昆蟲髒多了

關懷協會院生受虐 監察院糾正桃園市政府

YouTuber小玉引退半年後違法遭逮　網酸「要去監獄裡拍了」

相關新聞

打完兩劑科興想再打BNT被拒 竹科主管竟恐嚇丟汽油彈

新竹縣竹北市一名男子，昨晚到竹北文興路上某診所要施打BNT疫苗，卻被在場醫護人員告知因為已經在中國接種過疫苗，因此無法替...

聖心女中驚傳食物中毒 141學生、1教師送醫救治

新北市聖心女中142人昨日食用完校方供應的晚餐後，在今日凌晨4時陸續出現食物中毒的情形，分別送往各大醫院。聖心女中校長魏...

影／罷免陳柏惟賭盤風聲多 中打搜9處抓4人賭金破300萬

罷免立委陳柏惟的投票將在23日舉辦，外界對於罷免案的選舉賭盤的風聲四起，甚至有名嘴、地方人士都在瘋傳，刑事局十分重視，要...

新店「煙火哥」亂放煙火罰9萬 怕車子被查封繳錢了

被網友戲稱「煙火哥」的男子邱銘祥，滯納違規施放煙火罰鍰9萬元，行政執行署台北分署20日派員會同新北市政府消防局、轄區員警...

不爽友人巴頭嗆什麼咖 他猛捅2刀害斃命殺人罪判15年

桃園陳姓男子和胡姓友人有宿怨，去年國慶日帶整車榔頭、土橇及圓鍬到小吃店尋仇，持折疊刀連捅胡胸口2刀再拔出，胡心臟、肺遭刺...

影／網虧：以為在騎2輪膩？想鑽車卻撞車 後車門開口笑

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」貼出一段行車記錄器影片，有網友指出，地點在高雄市凱旋路上。影片中一輛黑車慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。