龐克饒舌音樂人朋繽、韓森挺更生 盼用音樂領向正途

更生少年關懷協會今天在台北市的咖啡店舉辦「漾未來—浪少年有未來」記者會，請來曾是更生人的龐克搖滾風歌手朋繽，分享過往心路歷程，也請來百萬Youtuber訂閱網紅為更生少年打氣，盼用商業、娛樂元素讓社會更接納更生少年。

朋繽在現場說，他應該是台灣前科最多的藝人，曾犯縱火、傷害、妨害自由、詐欺、侵占等罪，曾遭判刑7年；他認為，許多更生少年犯罪是受同儕影響，而監獄是回流率非常高的地方，例如毒販入監認識更多毒販，出監後「賣更大」。

朋繽說，更生少年大部分是為了生活，從小沒有健全家庭，孤獨、寂寞，渴望他人鼓勵；他會改變也是因為受到鼓勵、幫助跟啟發。

饒舌音樂人韓森、百萬Youtuber烏鴉、百萬YouTuber奎丁等人今天都受邀出席記者會。韓森說，他有1年時間在少年安置中心教饒舌，動機是小時候聽到饒舌歌手宋岳庭（已逝）將自身入獄經歷用音樂寫出，當時聽到非常震撼，之後慢慢體會更生少年需要理解，他盼未來用音樂指導更多更生少年走向正途。

百萬Youtuber烏鴉說，他目前為止只有進過1次警察局，是17歲時亂丟煙蒂；本來很難體會更生人的處境，今天到現場看到的角度很不一樣，更生少年從小沒有被教育機會，需要生活，才會用偏差手段得到。

更生少年關懷協會祕書長江元凱表示，協會是跟黑道「搶孩子」，搶救更生少年最後一道防線，不再讓更生少年誤入歧途；也長期舉辦職業培訓課程，讓更生少年能在社會上用正當手段生活。

更生少年關懷協會是社福機構，其在台北市中山區創辦咖啡廳「未來咖啡Dream Cafe」，讓其輔導的更生少年有就業機會。更生少年關懷協會1年約輔導15位更生人就業，目前有6位少年在該咖啡廳工作。