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毒鴛鴦藏大型社區販毒 以為住戶多可躲警追緝...仍被逮

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

38歲聶姓女藥頭活躍在大台北地區販賣安非他命，為躲避警方查緝，她跟通緝在逃的38歲彭姓丈夫，一同藏身桃園市某大型社區，認為社區人多混雜，警方難以發現。台北市南港分局跟監多日，18日見時機成熟持票登門逮捕，聶女遲遲不開門，警方一度破門而入，入屋後查獲安非他命、毒咖啡包等罪證，警詢後全案依毒品罪嫌送辦。

南港警方執行「安居專案」掃蕩各類毒品，於8月底逮補綽號「샤오 치」的38歲李女，經向上追查，發現她是跟綽號「楚楚」的聶姓女子進貨，警方遂組成專案小組查緝該藥頭，並報請新北地檢署指揮偵辦。

警方發現聶女刻意藏身桃園市龜山區一座大型社區躲避警方查緝，經數月蒐證、多日跟監埋伏，本月18日見時機成熟，持拘票、搜票登門逮捕，不料她遲遲不開門，警方一度拿出鐵條破門，大聲斥喝後她終於開門。

警方在聶女住處查獲安非他命3包（總毛重13.23公克）、毒品咖啡包1包（毛重4.96公克）、分裝袋及行動電話等證物，全案依販賣毒品罪嫌移送新北地檢署，同時將毒品通緝在逃的彭男解送歸案。

南港分局表示，會持續查緝各類毒品，向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團，給民眾安心的生活環境。

南港警方在聶女桃園住處查獲毒品等罪證。記者翁至成／翻攝
南港警方在聶女桃園住處查獲毒品等罪證。記者翁至成／翻攝
南港警方18日逮捕販賣毒品的聶女（前），與通緝在逃的彭男（後）。記者翁至成／翻攝
南港警方18日逮捕販賣毒品的聶女（前），與通緝在逃的彭男（後）。記者翁至成／翻攝
南港警方在聶女桃園住處查獲毒品等罪證。記者翁至成／翻攝
南港警方在聶女桃園住處查獲毒品等罪證。記者翁至成／翻攝

毒品 桃園 新北

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