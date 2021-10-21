他邊騎車邊抽菸遭攔查 包內翻出毒品瞎扯是安眠藥

高雄34歲林姓男子騎機車邊騎邊抽菸，音樂還放得很大聲引起員警懷疑，警方上前盤查時，林男神情緊張，取得他同意後目視檢查包包，不僅發現有多支手機，還有可疑藥品；林雖然辯稱是「安眠藥」，卻提不出處方證明，最後才坦承是一粒眠、FM2等物，全案依違反毒品危害防制條例移請偵辦。

苓雅分局凱旋路派出所員警昨深夜在轄區巡邏，於憲政路（南向北）發現林男不遵守交通規則，沿途還狂放大聲音樂，因此在憲政路、凱旋一路路口將其攔停。

林男見員警上前，從態度輕鬆轉變為神情緊張，員警發現他包包放了防狼噴霧器及數支手機，取得他同意後，翻開林男包包「目視」檢查，當場發現一包有十字刻痕的可疑藥品。

林男辯稱「「這是醫院開的安眠藥啦！」但經警方追問，他卻支吾其詞且無法出示處方籤證明，眼見辯不過警方，最後才坦承是毒品，另一包紅色藥丸則是俗稱「紅豆」的一粒眠。