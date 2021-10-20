調查官盜賣3億元毒品 同夥酒吧老闆求交保回家看媽媽

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌盜賣國家查扣毒品，透過酒吧老闆張益祥當販毒源頭，犯罪所得高達3億6000多萬元，檢方依貪汙罪起訴徐等人，現包括徐、張仍在押，因張益祥在押期屆滿，法院今開延押庭張主張交保，想回去看高齡母親，桃園地院評議後仍裁定張延押2個月。

檢調查出，徐宿良（58歲）盜竊證物庫毒品後，前後由竹聯分子楊正祥（在大陸服刑）、酒吧老闆張益祥擔任販毒源頭，向下賣給同為竹聯的夏尉瀧（29歲）、陳信州（40歲），及投顧公司監察人蕭煜弘（48歲）、友人王念慈（57歲）。

桃院今上午開延押庭，張益祥透過辯護人請求交保，主張他涉案重罪部分都坦承，且在準備程序中配合調查，就算部分陳述和其他被告不同，但也是由法院後續審理認定，且他在羈押前有正當職業、固定住居，家中並有高齡母親需扶養，犯罪後財產也經法院扣押。

辯護人說，張已無逃亡能力、必要，雖然有羈押事由，但請法院審酌比例原則，或至少解除其禁見和母親見面。

公訴檢察官認為，張益祥並非全部坦承，且販賣是航基站扣案的毒品，就販毒所得、洗錢部分仍否認，足認有勾串徐宿良、徐的妻子李翠萍，同夥蕭煜弘等共犯之虞。

檢察官指出，張涉嫌貪汙治罪第6條第1項第3款竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物，及毒品危害防制條例第4條第3項製造、運輸、販賣第三級毒品，均屬5年以上重罪，且逃避刑責是人之本性，張先前也曾逃匿被警方拘提，可見羈押原因、必要性仍存在。