通緝犯協助陳修將搬胡女遺體送醫 他失聯4天到案說明

知名遺體修復團隊「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，案發時一名杜姓男子協助陳修將送胡女就醫後就失聯，在檢警追緝下，杜男昨天主動到案，表示他只是協助將胡女送醫，因怕自己被當共犯，且他也另涉他案通緝中，才未立即出面說明，檢方複訊後目前列為證人，並因他案發監執行。

陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友16日收押禁見，由於陳修將僅承認和胡女因故爭執，有拉扯胡女頭髮，使其頭部撞及重物，因此造成胡女硬腦膜下出血而死亡，但對於胡女身上其他傷痕及細節都推說「不知道」，而協助陳修將將胡女送醫的杜姓男子也神隱4日。

檢警由於無法連繫上杜男（29歲)，經追查後已鎖定杜男在桃園地區活動，杜男自知法網難逃，終於在昨天主動聯繫警方到案。

檢方複訊杜男時，杜男聲稱他僅是被陳修將叫去幫忙將胡女送醫，目前檢方將他列為證人，但因他另涉業務傷害及妨害兵役條列通緝，複訊後發監執行。