宜蘭飛車追逐槍擊1死1傷 檢方晚間對開槍嫌犯聲押禁見
宜蘭今天凌晨發生飛車追逐槍擊案，劉姓嫌犯開車衝撞前車後，近距離行刑式開槍，造成1死1傷，劉嫌被依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。宜蘭地檢署晚間開庭，以涉案情節重大且有串供之虞，向法院聲請羈押禁見。
劉姓男子今天凌晨駕車尾隨羅姓男子的轎車，在宜蘭市環市東路飛車追逐，在停紅綠燈時衝撞前車，下車就連開3槍，打穿羅的頭部致死，羅的同車友人吳姓男子左手中彈送醫。
劉嫌在行凶20多分鐘後帶槍自首，聲稱死者欠他26萬元不還，但因警詢時大多拒答，警方懷疑另有隱情且早有預謀。
警方調查，23歲劉姓男子為宜蘭市、員山鄉一帶不良分子，曾因槍砲案被查獲；22歲羅姓男子也曾因毒品、槍砲等案進過警局。今天凌晨2時許，羅姓男子開車載著31歲吳姓男子從礁溪鄉四城村到宜蘭市，劉姓男子駕車尾隨數公里後，在縣民大道與環市東路口，故意衝撞前方羅男開的轎車。
羅欲下車察看準備理論，劉已經早一步下車，並立即朝羅的頭部射擊，其中一槍打中頭部、一槍打進頸部，太陽穴被子彈貫穿、鎖骨中彈，當場倒地，送醫不治，另一槍擊中留在右前座的吳，造成左手橈骨骨折，手術後暫無生命危險。
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