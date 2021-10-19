只為欠錢26萬？追車行刑式開槍一男斃命 宜警懷疑另有恩怨

宜蘭環市東路與縣民大道路口今凌晨發生槍擊命案，劉姓男子開車尾隨羅男及吳男座車，在案發路口加速衝撞對方車輛並下車開了3槍，擊中羅男頭部當場斃命、副駕駛座吳男的左手也中槍。劉男事後帶槍投案，供稱雙方因財務糾紛下手，警方正深入追查釐清案情。

警方今天凌晨2時5分獲報到場，發現22歲羅姓駕駛頭部太陽穴中彈、右後背有傷口，倒臥在地，沒有生命徵象，31歲吳男的左手被子彈擊中，造成橈骨骨折。羅男送醫到院前死亡，吳男急診開刀手術，暫無生命危險。

宜蘭警方立即通知鑑識人員到場擴大採證，在現場發現3枚彈殼，案發後20幾分鐘，23歲劉姓男子帶著制式手槍及8發子彈，開車前往宜蘭警分局樓下的新民派出所投案，一開口就說「我殺人了」，當場交出槍枝及子彈，被依現行犯逮捕。

警方調查，犯案劉姓男子為員山鄉人，羅男及吳男分別是宜蘭市與蘇澳人，劉男疑似預謀尋仇，深夜開車尾隨羅男所開搭載吳男的車輛，一路從礁溪鄉四城村往南開，緊追到宜蘭市環市東路，在縣民大道路路口等紅綠燈時，劉加速追撞前方仇家座車。

羅男發現車遭追撞，正想下車查看理論，後車的劉姓男子立即朝他開槍，一槍擊中頭部、另一槍擊中後背部，由於近距離、彷如行刑式槍決對著頭部開槍，造成羅男太陽穴貫穿與鎖骨中彈，當場沒命，吳男在車內被第三槍擊中，造成左手橈骨骨折，車輛前方擋風玻璃留下一個彈孔，左後輪胎留下血跡。

根據調查，死者羅男的個性衝動，有毒品、槍砲前科，曾多次進出警局；開槍的劉姓男子有槍砲前科，是宜蘭市及員山鄉一帶的不良份子。

劉男到案後表示要找律師，他供稱雙方有財務糾紛，羅男欠他26萬元，不但欠錢不還，還去他家亂，他才會憤而開槍，至於槍枝是3年前向友人購買，但該名友人已過世。