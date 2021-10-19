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影／把家人開的鐵工廠變成改槍工廠 成本9千他賣6萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

刑事局電信偵查大隊接獲線報，彰化徐姓男子涉嫌在家中改槍，日前循線逮捕，查獲一把有殺傷力的改造火藥槍。另名台中江姓男子涉嫌利用家中鐵工廠，找來楊姓男子改槍牟利，一把成本9000元的改造空氣槍以6萬賣出，日前循線逮捕江、楊及4位買家，詢後將其依違反槍砲罪嫌送辦。

徐嫌今年8月9日遭逮，他辯稱因疫情失業，平時很閒，近月對槍支有興趣，才上網學習改槍，再到戶外試射，沒想到遭查獲。警方將改造火藥槍送驗，初判有殺傷力。

江嫌則辯稱他缺錢，上網學習改槍賺錢，一把空氣槍成本9000，他在拍賣網站稱販售空氣槍加強版，一把賣6萬；為躲避查緝，所以利用家人開的鐵工廠當作改槍地點。

刑事局電信偵查大隊、台中刑警大隊、第五分局、台南市警善化分局、嘉義縣警布袋分局報請台中、彰化地檢署指揮，日前兵分多路，在台中、台南、新北、南投、宜蘭逮捕江、楊及4位買家，查獲改造空氣槍7支、半成品手槍3支、槍管5支、槍枝零件1批、改造槍械工具1批、匕首3把、蛇刀12把、指虎3對、鋼鞭1條、非農用掃刀1支、鏢刀30支、CO2鋼瓶25瓶、填彈器1組、各式鋼珠、鉛彈1包。

刑事局呼籲，民眾應踴躍檢舉改造槍械工廠及持有槍械等不法犯行。

江嫌利用家人開的鐵工廠改槍。記者蔡翼謙／翻攝
江嫌利用家人開的鐵工廠改槍。記者蔡翼謙／翻攝
徐嫌在彰化家中改槍，遭警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
徐嫌在彰化家中改槍，遭警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
徐嫌在彰化家中改槍，遭警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
徐嫌在彰化家中改槍，遭警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
江嫌利用改槍牟利，在網上賣空氣槍。記者蔡翼謙／翻攝
江嫌利用改槍牟利，在網上賣空氣槍。記者蔡翼謙／翻攝
江嫌利用改槍牟利，在網上賣空氣槍。記者蔡翼謙／翻攝
江嫌利用改槍牟利，在網上賣空氣槍。記者蔡翼謙／翻攝

彰化 疫情 槍枝

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