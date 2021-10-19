仁武女嬰疑遭保母兒虐致死 家屬批檢方態度不佳

高雄市仁武區蔡姓女嬰托育蔡姓保母第二天，疑因跌到撞到頭不治，蔡姓女嬰父親在臉書批評檢察官訊問態度不佳。圖／翻攝自女嬰父親友人臉書 高雄市仁武區蔡姓家屬將11個月大女嬰托育給一名蔡姓保母，沒想到才過第二天，女嬰就疑因跌倒撞到頭送醫不治，蔡姓女嬰父親昨由友人協助在臉書發文批評檢方問訊內容皆與案件無關，橋頭地檢署回應，將全力查明真相，還蔡姓女嬰及家屬公道。

女嬰父親在事發後頻頻在臉書發文為女嬰打氣，沒想女嬰還是傷重不治，後續其友人為了討公道，曾到蔡姓保母家外撒冥紙、丟雞蛋、噴油漆，遭現場警方依法送辦，女嬰父親也曾聯繫友人全程錄影跟他到保母家中討說法，直指蔡姓保母虐待蔡姓女嬰，日前又發文表示，將女嬰刺青在自己右胸以此紀念。

蔡姓女嬰父親臉書昨天疑因多次分享女嬰無碼遺體照片遭人檢舉無法發文，昨晚由友人協助發文指出，檢察官問訊時一直問跟案情無關的問題，女嬰解剖後保母沒有收押，檢察官並說醫師診斷證明可以證明女嬰的死是因撞擊造成，讓女嬰阿嬤哭到崩潰，直呼「孫女白死了」，無法相信司法能還他女兒一個公道。

橋頭地檢署今天回應，檢察官與法醫研究所法醫昨歷時3小時完成複驗程序，檢察官在複驗後針對蔡姓女嬰傷勢及案件後續程序對家屬說明，也詢問了解家屬女嬰平時身體及案發前的狀況，檢察官已指示鑑識人員到相關地點進行勘驗蒐證，後續將再調閱相關病歷資料，釐清案情。