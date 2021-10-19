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陳修將被爆維冠倒塌用保鮮膜修補頭骨 王薇君怒：這是在保護遺體

聯合新聞網 / 綜合報導

陳修將被同業爆料，在台南維冠大樓倒塌時，陳修將修補遺體草率，僅用保鮮膜包覆碎裂的頭骨。報系資料照
陳修將被同業爆料，在台南維冠大樓倒塌時，陳修將修補遺體草率，僅用保鮮膜包覆碎裂的頭骨。報系資料照

76行者總召陳修將涉嫌殺害22歲女友，引出社會高度關注。有同是修補遺體業者出面爆料，陳修將在同行間行為霸道，不准其他同業與76行者一起參與重大修補作業，更有同業指出，陳修將在台南維冠大樓修補一名頭骨破裂的年長男性遺體，只用保鮮膜包住頭骨，被指作業草率，對此，76行者發言人王薇君在臉書反擊，稱「這是在保護遺體」。

同業指陳修將在台南維冠大樓倒塌時在現場修復遺體，將破碎的頭骨僅用保鮮膜包覆就草率交差。爆料者稱，頭蓋骨破裂的重建工程十分耗工，至少得花上5-8小時，因為頭骨外仍有一層頭皮，修補時必須先將頭皮劃開，瞭解破裂骨頭的損壞情況，再將碎骨取出，之後把碎骨在破裂處歸位拼上，再以針線縫合，他從未見過直接就這樣用保鮮膜包一包的。

王薇君表示，針對保鮮膜包覆頭骨的指控，實在是不尊重亡者的報導，將遺體臉部P膜，主要是防止遺體腐敗並防止藥水太快揮發，這是在保護、善待遺體。況且頭骨破裂的修復，有些很嚴重的何止5～8小時？「我實際在現場，看過無數次資深修復老師們拿著頭骨碎片，討論、拼接……努力完整亡者遺體」。她呼籲：「外行人不要亂爆專業團隊的料、怎麼會有這麼不專業的殯葬同業。」

她也澄清在事故發生時，有關找尋遺體屍塊的工作不是由76行者負責。在重大事故時，一名亡者可能有許多屍塊，而且尋獲的時間也可能前後差異很多日。在比對後，仍需經由檢察官同意，死者的遺體和屍塊才會到修復團隊手上開始修復，她聲稱：「所有修復工序都是希望能夠完整亡者及安慰家屬的心。」

關於被指控不完整遺體用塑形代替，王薇君則稱「袁司機最後的一條腿，是因為搜救人員一直在事故現場搜尋未果，也是家屬不願意再等待，請求我們立即修復，到最後找到了，也是我們團隊人員專程親送給家屬。」

圖／引用自王薇君臉書
圖／引用自王薇君臉書

陳修將

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