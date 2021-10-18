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影／小玉製作換臉謎片降保30萬元 低頭不語快步離去

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

網紅「小玉」朱玉宸用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，1年多來大賺1100萬元，有上百名公眾人物受害；刑事局昨天拘提朱及莊姓男子、網紅「笑笑」耶姓女子，依妨害風化、妨害名譽罪嫌移送，將關閉網路雲端避免影片散布。新北地檢署今日複訊，傍晚諭令朱男50萬元交保，由於保釋金過高，直到晚間9點50分，檢察官裁定降保，朱30、莊5萬，由朱的親友交保。

新北地檢署表示，由於朱男的財產及犯罪所得已被查扣，無法交付高額保釋金，檢察官考量相關情況後，做出降保決定。直到晚間9點50分，朱男親友才帶著現金交保。面對媒體詢問「要不要道歉？」「為什麼做這種生意」朱不發一語，僅低頭快步往前走。

新北地檢署指出，朱男等三人經檢察官訊問後，認為朱男、莊男涉犯散布、播送及販賣猥褻影音（像）紀錄物品罪嫌、意圖散布、播送、販賣而製造、持有猥褻影音紀錄物品罪嫌及公然侮辱罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡之虞，不過尚無羈押必要，因此諭知朱男30萬、莊男5萬元交保、耶女無保請回。

據了解，被製作影片的有藝人蔡依林、「雞排妹」鄭家純、郭書瑤、Albee、峮峮、張景嵐，還有網紅蕾菈、奎丁、米砂，連台北市立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩都受害。上百部影片製作精良，假可亂真，吸引4500名會員看片。

警方調查，26歲朱男去年7月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後來改名為「台灣網紅影片合成」，招募網友加入Telegram群組，私訊雲端連結提供影片；網友匯款400元加入會員，付400元可看短片，看長片要付1900元購買VIP會員。

22歲莊男上網蒐集公眾人物影片、照片，每名對象會擷取上萬筆臉部影像，交由朱使用DeepFace軟體移植到女優身上，剪輯成色情影片，每部約5至10分鐘，最長有50分鐘。粉團聊天室常舉辦票選活動，選出最想看的公眾人物。

刑事局偵四大隊第二隊網路情蒐發現換臉影片，昨天赴朱位於新北市樹林區住處拘提朱、莊，查扣電腦發現大量影片、素材及相關網路帳號，24歲耶女涉嫌經手不法金流也被當場拘捕。

朱稱是藝術創作，後來發現可賺錢，知道會有「道德風險」；莊坦承協助製作影片；耶否認犯案，稱款項是生活開銷。

警方查扣458萬元現金、3筆帳戶金流，今天上午將3人移送新北地檢署複訊，將關閉相關群組、粉絲團、網路雲端，請示檢察官是否通知清查被害人。

警詢後，依散播猥褻物與妨害名譽等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令朱玉宸50萬元交保、莊男10萬元交保，耶女則請回。直到晚間，檢方降保為30萬、5萬元。

網紅「小玉」朱姓男子交保，低頭不發一語快步離去。記者王怡蓁／攝影
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網紅「小玉」朱姓男子（中）用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，被刑事局拘提移送。記者王怡蓁／攝影
網紅「小玉」朱姓男子（中）用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，被刑事局拘提移送。記者王怡蓁／攝影
網紅「小玉」朱姓男子晚間9點50分以30萬元交保。記者王怡蓁／攝影
網紅「小玉」朱姓男子晚間9點50分以30萬元交保。記者王怡蓁／攝影

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