聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳修將與殺人犯同房 借閱「最後的人間場」排遣時間
「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友收押禁見後，在彰化看守所與一名殺人犯、一名毒品犯同室，所方表示，陳修將情緒穩定，還借閱了「最後的人間場」等三本書排遣時間。
由於陳修將僅承認和胡女因故爭執，有拉扯胡女頭髮，使其頭部撞及重物，因此造成胡女硬腦膜下出血而死亡，但對於胡女身上其他傷痕及細節都推說「不知道」，而協助陳修將將胡女送醫的男子目前也還未到案說明，目前檢警還在釐清案情中。
陳修將16日收押禁見後，與一名殺人犯、一名毒品犯同室，他表現穩定、睡眠三餐正常，還借了三本書分別是「最後的人間場」、「一公升的眼淚」、「黛安娜傳」，其中「最後的人間場」是建築師徐純一記錄了歐洲各國墓園、紀念碑、火葬場及齋堂建築等，觀看國際建築師們如何透過設計，化解人對死亡的恐懼，撫慰生者，直面生命必經的過程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言