快訊

美國首位非裔國務卿鮑爾去世 享壽84歲

小玉「換臉謎片」引眾怒 網紅親弟晚間發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳修將與殺人犯同房 借閱「最後的人間場」排遣時間

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友收押禁見後，在彰化看守所與一名殺人犯、一名毒品犯同室，所方表示，陳修將情緒穩定，還借閱了「最後的人間場」等三本書排遣時間。

由於陳修將僅承認和胡女因故爭執，有拉扯胡女頭髮，使其頭部撞及重物，因此造成胡女硬腦膜下出血而死亡，但對於胡女身上其他傷痕及細節都推說「不知道」，而協助陳修將將胡女送醫的男子目前也還未到案說明，目前檢警還在釐清案情中。

陳修將16日收押禁見後，與一名殺人犯、一名毒品犯同室，他表現穩定、睡眠三餐正常，還借了三本書分別是「最後的人間場」、「一公升的眼淚」、「黛安娜傳」，其中「最後的人間場」是建築師徐純一記錄了歐洲各國墓園、紀念碑、火葬場及齋堂建築等，觀看國際建築師們如何透過設計，化解人對死亡的恐懼，撫慰生者，直面生命必經的過程。

「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友收押禁見後，所方表示，陳修將情緒穩定，還借閱了「最後的人間場」等三本書排遣時間。 報系資料照
「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友收押禁見後，所方表示，陳修將情緒穩定，還借閱了「最後的人間場」等三本書排遣時間。 報系資料照

陳修將 建築 毒品

延伸閱讀

家長注意！缺錢毒蟲專騙學童 小額支付盜刷得手17萬

毒蟲遇路檢欲閃人 自知難逃主動交出毒品

桃園市成立鑑識實驗室 全台首部質譜儀專剋新興毒品

3男假冒刑警抓通緝犯 搜刮20萬毒品、現金 檢起訴

相關新聞

15歲特教生體育課昏倒過世 21天前曾打BNT死因待查

桃園市一名15歲女特教生15日上午體育課期間突然昏倒，失去呼吸心跳，經校護CPR、電擊10多次仍無好轉，送醫不治，經查她9月下旬曾接種BNT疫苗...

影／金鼎獎作家陳柔縉被美食外送機車追撞 腦傷昏迷3天辭世

擅長台灣常民史的金鼎獎作家陳柔縉，15日在新北市淡水區騎單車被Uber Eats外送員的機車追撞，因頭部重創昏迷，手術後...

影／換臉謎片海削千萬 網紅小玉遭控妨害風化名譽50萬元交保

網紅「小玉」朱姓男子用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，1年多來大賺1100萬...

影／仁武保母涉虐待11個月大女嬰 將終生不能從事托育

高雄仁武蔡姓家屬將 11個月大的女嬰托送給保母照顧，豈料，才送去2天就因頭部撞擊撞傷身亡，家屬向社會局提出保母推薦機制，...

家長注意！缺錢毒蟲專騙學童 小額支付盜刷得手17萬

35歲陳姓男子利用疫情期間，民眾多待在家中、上網頻繁，在臉書上鎖定涉世未深的學童散布「免費贈送遊戲帳號」訊息，誘騙被害人...

陳修將與殺人犯同房 借閱「最後的人間場」排遣時間

「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友收押禁見後，在彰化看守所與一名殺人犯、一名毒品犯同室，所方表示，陳修將情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。