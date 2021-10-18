陳修將與殺人犯同房 借閱「最後的人間場」排遣時間

「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友收押禁見後，在彰化看守所與一名殺人犯、一名毒品犯同室，所方表示，陳修將情緒穩定，還借閱了「最後的人間場」等三本書排遣時間。

由於陳修將僅承認和胡女因故爭執，有拉扯胡女頭髮，使其頭部撞及重物，因此造成胡女硬腦膜下出血而死亡，但對於胡女身上其他傷痕及細節都推說「不知道」，而協助陳修將將胡女送醫的男子目前也還未到案說明，目前檢警還在釐清案情中。