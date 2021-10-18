快訊

陳柏惟罷免案倒數！遭高中同學爆料家裡開賭場 本人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換臉謎片海削千萬 網紅小玉遭控妨害風化名譽50萬元交保

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

網紅「小玉」朱姓男子用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，1年多來大賺1100萬元，有上百名公眾人物受害；刑事局昨天拘提朱及莊姓男子、網紅「笑笑」耶姓女子，依妨害風化、妨害名譽罪嫌移送，將關閉網路雲端避免影片散布。新北地檢署今複訊後，諭令朱玉宸50萬元交保。

據了解，被製作影片的有藝人蔡依林、「雞排妹」鄭家純、郭書瑤、Albee、峮峮、張景嵐，還有網紅蕾菈、奎丁、米砂，連台北市立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩都受害。上百部影片製作精良，假可亂真，吸引4500名會員看片。

警方調查，26歲朱男去年7月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後來改名為「台灣網紅影片合成」，招募網友加入Telegram群組，私訊雲端連結提供影片；網友匯款400元加入會員，付400元可看短片，看長片要付1900元購買VIP會員。

22歲莊男上網蒐集公眾人物影片、照片，每名對象會擷取上萬筆臉部影像，交由朱使用DeepFace軟體移植到女優身上，剪輯成色情影片，每部約5至10分鐘，最長有50分鐘。粉團聊天室常舉辦票選活動，選出最想看的公眾人物。

刑事局偵四大隊第二隊網路情蒐發現換臉影片，昨天赴朱位於新北市樹林區住處拘提朱、莊，查扣電腦發現大量影片、素材及相關網路帳號，24歲耶女涉嫌經手不法金流也被當場拘捕。

朱稱是藝術創作，後來發現可賺錢，知道會有「道德風險」；莊坦承協助製作影片；耶否認犯案，稱款項是生活開銷。

警方查扣458萬元現金、3筆帳戶金流，今天上午將3人移送新北地檢署複訊，將關閉相關群組、粉絲團、網路雲端，請示檢察官是否通知清查被害人。

警詢後，依散播猥褻物與妨害名譽等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令朱玉宸50萬元交保、莊男10萬元交保，耶女則請回。

網紅「小玉」朱姓男子用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
網紅「小玉」朱姓男子用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

網紅

延伸閱讀

黃捷：將對變態網紅小玉告到底 為受害人討公道

小玉製作換臉A片　米砂看過「自己版本」曝想高薪挖角

影／雞排妹、高嘉瑜遭換臉合成A片 網紅小玉剪片賺千萬被逮

遭小玉偷臉做A片　網紅奎丁痛揭群組黑幕：太失望了

相關新聞

15歲特教生體育課昏倒過世 21天前曾打BNT死因待查

桃園市一名15歲女特教生15日上午體育課期間突然昏倒，失去呼吸心跳，經校護CPR、電擊10多次仍無好轉，送醫不治，經查她9月下旬曾接種BNT疫苗...

影／金鼎獎作家陳柔縉被美食外送機車追撞 腦傷昏迷3天辭世

擅長台灣常民史的金鼎獎作家陳柔縉，15日在新北市淡水區騎單車被Uber Eats外送員的機車追撞，因頭部重創昏迷，手術後...

換臉謎片海削千萬 網紅小玉遭控妨害風化名譽50萬元交保

網紅「小玉」朱姓男子用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，1年多來大賺1100萬...

影／仁武保母涉虐待11個月大女嬰 將終生不能從事托育

高雄仁武蔡姓家屬將 11個月大的女嬰托送給保母照顧，豈料，才送去2天就因頭部撞擊撞傷身亡，家屬向社會局提出保母推薦機制，...

家長注意！缺錢毒蟲專騙學童 小額支付盜刷得手17萬

35歲陳姓男子利用疫情期間，民眾多待在家中、上網頻繁，在臉書上鎖定涉世未深的學童散布「免費贈送遊戲帳號」訊息，誘騙被害人...

影／雞排妹、高嘉瑜遭換臉合成A片 網紅小玉剪片賺千萬被逮

網紅「小玉」朱姓男子用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，1年多來大賺1100萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。