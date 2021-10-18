家長注意！缺錢毒蟲專騙學童 小額支付盜刷得手17萬

35歲陳姓男子利用疫情期間，民眾多待在家中、上網頻繁，在臉書上鎖定涉世未深的學童散布「免費贈送遊戲帳號」訊息，誘騙被害人提供手機門號及驗證碼，再以行動支付形式盜刷購物，上網轉賣商品，5個月得手17萬元，台北市警方獲報後上門搜索，查獲毒品安非他命及作案用手機，依詐欺、毒品罪嫌將陳男送辦，訊後2萬元交保。

警方調查，陳男趁著新冠肺炎疫情升溫，民眾多待在家中，上網頻率增多，喜好遊玩手機遊戲的學童不熟悉行動支付運作，今年3至7月間在臉書的遊戲社團中鎖定涉世未深的學童，誆騙提供手機門號及相關驗證碼，就免費贈送遊戲帳號，不少孩童信以為真，拿著父母的手機操作傳訊。

陳男取信被害人，並騙取關鍵資料後，以行動支付APP盜刷購物，再將商品上網轉賣，每次約得手3000元，學童家長收到帳單才知道被盜刷；陳男5個月下來不法所得達17萬元，初查至少8人受害，被害者遍布全台。

台北市刑警大隊獲報後介入調查，8月間持票前往雲林縣陳男住處中搜索，在陳男身上查獲少量安非他命、作案用手機等證物；他坦承有吸毒習慣，又無業，缺錢花用，才會把腦筋動在網路詐騙，警詢後依詐欺、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方令陳男2萬元交保。