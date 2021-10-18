仁武女嬰送托不治 高市社會局廢止保母資格

高市仁武區11個月大女嬰日前在蔡姓保母家中疑摔倒送醫不治，今天檢方複驗死因，家屬批保母說詞反覆，也不解為何市府社會局會發給合格執照。社會局回應，已廢止保母托育資格。

橋頭地檢署檢察官會同法醫下午到市立殯儀館解剖複驗，女嬰父母與阿公、阿嬤都到場。女嬰的父親現場受訪時，痛批保母出事後仍不斷狡辯，一下說小孩跌倒，一下又說抱小孩時摔倒，說詞反覆令人無法接受，更不解為何保母沒被收押，希望檢察官查明清楚。

女嬰父親質疑女兒是被重摔致死，不滿社會局保母平台有缺失，社會局不知是依據何種標準，這樣惡質保母竟發給保母證照；且虐童案一再發生，卻仍不強制要求保母在家中或遊戲空間裝設監視器。女嬰阿嬤也說，因為蔡女有社會局核發證照才放心托育，豈料發生憾事。

社會局兒童及少年福利科長何秋菊說，蔡姓保母有保母技術士證，也有相關體檢證明，送社會局審查通過後取得居家托育服務登記證，成為合格保母，可從事收費性托育服務。

何秋菊說，全案發生後家庭暴力及性侵害防治中心立即啟動兒虐調查，調查後認定違法，依法裁處蔡女停止托育、廢止保母登記，未來也不可再擔任保母工作。

女童14日在蔡姓保母家中疑摔倒送醫不治，10多名網友15日還到蔡女住處丟雞蛋、撒冥紙抗議，一度引起轄區仁武警方對空鳴槍制止，依妨害秩序送辦。橋署15日會同法醫初步相驗，發現女童頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重今天進行複驗。