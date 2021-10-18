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城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

毒蟲遇路檢欲閃人 自知難逃主動交出毒品

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

32歲侯姓男子昨天凌晨在台南市東區東門路三段騎乘機車，見警方設置路檢點，他車內放置毒品心虛，欲規避警方攔查，員警上前攔查，查獲他涉嫌持有安非他命和K他命等毒品，警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警一分局府東派出所所長郭仲正及警員黃博宏，昨天執行取締酒駕勤務，零點30分發現男騎士騎乘機車，見警方於前方道路設置路檢點，欲規避警方攔查，車速瞬間放緩，行向左右偏移，形跡可疑。

郭仲正察覺有異，趕緊趨前攔檢盤查，員警黃博宏隨即查證身分，並確認是列管毒品人口；警方攔查期間，侯神色慌張，且言詞閃爍，侯自知難逃警方鷹眼，主動交付機車置物箱內的安非他命2.3公克 、K他命1.8公克各1包及吸食工具，並坦承有吸食毒品的習性。

警方當場依法查扣毒品，並逮捕侯，警詢後依違反毒品危害防制條例移罪嫌移 送南檢偵辦。

侯姓男子涉嫌持有毒品，被警方攔檢查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
侯姓男子涉嫌持有毒品，被警方攔檢查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局在東門路三段設點攔查，查獲男子涉嫌持有毒品。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局在東門路三段設點攔查，查獲男子涉嫌持有毒品。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 反毒

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