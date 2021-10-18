黃捷：將對變態網紅小玉告到底 為受害人討公道

網紅「小玉」涉嫌利用換臉技術散布性愛影片。被害人之一的高雄市議員黃捷痛斥「變態網紅」，要為所有受害女性討回公道，對於惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰。

黃捷今天透過臉書直指「變態網紅小玉偷我的臉做A片！」她表示，先前接受鏡週刊專訪，發現有人用Deepfake技術，偷女性公眾人物的臉，再合成到A片上牟利，不法所得至少500萬元以上。

經刑事警察局布線追查，今天終於找到幕後首腦居然是百萬訂閱的Yuotuber小玉，黃捷說，除了要求警政單位嚴加查辦外，也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。

黃捷也藉此呼籲「無論是和我一樣被惡意合成，或私密影像遭外流，請讓我陪著妳勇敢，一起把狼抓出來，對於這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！」

刑事局日前網路偵蒐發現，網路流傳數名網紅的性愛影片，經查為社群「台灣網紅挖面」利用換臉技術以牟取不法獲利，昨天循線查獲主嫌為知名網紅「小玉」，全案依法送辦。