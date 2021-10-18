11月大女嬰撞擊頭部重傷死亡 家屬咬定：保母虐待

高雄仁武蔡姓家屬將 11個月大的女嬰托送給保母照顧，豈料，才送去2天就因頭部撞擊撞傷身亡，家屬哀痛，保母至今未道歉，還怒控保母虐嬰，絕不是意外；希望早日還原事情真相還家屬公道。

蔡姓家屬10月13日將女嬰托送給仁武蔡姓保母，豈料，14日就傳出女嬰因頭部撞擊昏迷，15日凌晨宣告不治，經檢查官會同法醫初步相驗，遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，今天安排複驗，複驗結果尚未出爐。

女嬰奶奶今天受訪時表示，孫女會重傷致死，一定是受虐所致；她強調，孫女送去保母家前，身體狀況良好，13日接回家還很正常，14日上午7時送去也很健康，結果10時就接到保母電話說女嬰昏迷。

女嬰奶奶哽咽表示，當時孫女到院後，瞳孔放大，心率下降，腦壓異常飆高，如果是輕摔不可能造成這樣，這是嚴重的外力才會造成的傷害。她形容，孫女的頭部就像被用力搖過的汽水，手術時腦袋整個跑出來，醫生說撐不過三天，結果當晚就走了。

女嬰父親說，再怎麼顧小孩，也不可能因為輕輕跌倒就會造成如此嚴重的後果，這也絕對不是意外。