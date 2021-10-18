疑被提醒戴口罩持刀攻擊鄰居 嫌犯當天2千元交保
台北市王姓女子稱15日搭乘住家電梯時，提醒陳姓女鄰居要戴口罩，遭對方持刀攻擊、挖眼，警方依殺人未遂罪將陳女移送法辦，檢方訊後諭令陳女新台幣1萬元交保，後改2000元交保。
王女日前在臉書PO文指出，15日從住家下樓搭電梯時，好意提醒鄰居陳女要戴口罩，不料一出電梯就被陳女持美工刀砍殺、手指挖眼，現場其他人見狀報警。台北市中山警分局派員到場將陳女制伏。
王女被送往馬偕醫院急救，驗出臉部擦傷、撕裂傷、右側手臂、小腿擦傷，左側大腿擦傷及撕裂傷，左耳擦傷，經醫院治療後，王女離院，向陳女提出殺人未遂告訴。警方當天將陳女移送台北地檢署偵辦。
檢察官訊問後，認為陳女沒有羈押必要，諭令1萬元交保，但陳女無法籌得交保金，降保為2000元，並請警方加強巡邏查訪。
北市警方今天表示，台北市衛生局上午派中山健康服務中心護理師到陳女住家查訪、評估，派出所員警也一同到場協助處理，經評估後須強制送醫，已於11時35分由救護員協助將陳女送至北投國軍醫院。
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