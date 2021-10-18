嘉義男師女學生同車昏迷1死1命危 將解剖釐清死因

嘉義市某高中34歲兼任男教師與16歲高二女學生昨天遭發現昏迷在車內，送醫急救，女學生不治、男教師命危；檢警今天相驗，因無法確認少女是一氧化碳中毒或藥物等因素致死，20日解剖釐清。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，初步檢視死亡女學生身體無明顯致命外傷，因車內遺留部分跡證，尚待調查釐清，將於20日解剖，釐清死者是一氧化碳中毒或服用藥物等因素致命。至於男教師是否涉及刑責，檢方將調查釐清。

女學生叔叔指出，昨天從車內救出姪女時，發現姪女額頭有傷痕，在送醫急救後，還被驗出疑有服用藥物，且常使用的筆記本筆跡，前後不一，根據種種跡象，懷疑姪女是被「加工自殺」，希望檢警能調查釐清真相。

女學生就讀某中學的學務主任接受中央社記者訪問表示，這名男教師在學校兼課多年，非正式聘任教師，也在一家補習班任教，在校內及補習班都曾經教過這名女學生，至於2人關係，或有人檢舉師生戀，校方則未不便說明，須由檢警調查釐清。

嘉義縣消防局昨天下午獲報指東石漁人碼頭大巴士停車場附近有2人不明原因倒臥車內，救護車趕抵，34歲男子及16歲少女已被拖出車外，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即送醫急救後，少女宣告不治、男子恢復生命跡象，但狀況不穩定，目前在加護病房觀察。

警方調查，女學生家屬16日深夜報案，指女學生當天上午到嘉義市一家咖啡館寫功課，直到晚上都沒有回家，又聯繫不上人，警方透過手機定位，發現在東石鄉，通報嘉義縣警方協尋，於昨天下午在東石漁人碼頭停車場發現女學生與1名男子倒臥在休旅車內。

警方進一步調查發現，休旅車曾停在東石鄉一家超市，由車內男子下車購買東西，初步排除外力介入，檢警正進一步調查釐清案情。