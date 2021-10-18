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遭網紅小玉「換臉」成謎片女主角 黃捷：走法律程序提告

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又見挖眼？不滿被斥戴好口罩 婦襲人成傷2000元交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

一名女子昨天臉書爆料，指日前提醒鄰居戴口罩，卻被對方壓制在地，還被以手指挖眼。涉案陳姓女子當天移送法辦，檢方依殺人未遂罪複訊，諭令1萬元交保，後降保為2000元，檢方除查辦，另囑警方對陳女加強監控。

在臉書爆料的王姓女子聲稱，本月15日在台北市中山區住處被人攻擊，原因只為了要求鄰居口罩戴好一點。

王姓女子在臉書PO文說，搭電梯時因為好意提醒陳姓女鄰居戴好口罩，對方忽然開始辱罵她，將她壓制在地上，還亮出刀子恐嚇，並用手指挖她的眼，她的頸部、臉部、大腿多處受傷，送醫縫了好幾針。

據了解，陳女後來依現行犯逮捕，依殺人未遂、傷害等罪移送法辦，內勤檢察官偵訊後諭令陳女以1萬元交保，但陳女無法籌足保證金，又獲降保為2000元，才從地檢署離開。

檢警調查，陳女應訊時精神狀態表現正常，但對於為何攜帶美工刀則無法說明；陳女坦承因口罩的事和被害人發生衝突，否認有針對王女的眼部攻擊；陳女稱，她與王女並不認識，2人也無宿怨，希望能夠談和解。

口罩 殺人

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