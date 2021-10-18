台鐵尊重普悠瑪案判決 年底前完成安全管理系統

台鐵第6432次普悠瑪列車3年前在宜蘭翻覆，造成重大死傷。宜蘭地方法院今天宣判，司機員尤振仲依過失致死罪判4年6個月。台鐵尊重判決，並表示將在年底前完成安全管理系統。

台鐵第6432次普悠瑪列車於民國107年10月21日下午行經宜蘭新馬站時，因高速過彎翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。

地方法院今天宣判，除尤振仲外，同案中時任台鐵機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長都被判無罪。台鐵表示尊重判決結果。

台鐵發布新聞稿表示，為確保行車安全，已全面推動安全改革，透過檢視人、車、路三面向健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全，另也積極強化橫向聯繫、辦理高階技術會報及訂定重賞重罰激勵機制等務實作為。

台鐵預計今年底完成導入台鐵安全管理系統（SMS），由過去被動式治標方式，轉變為主動式治本機制，同時於年底前引進專業技術服務，將SMS各項作業指引內化至基層落實執行，建立安全文化。

交通部也預計明年起辦理第三方對台鐵評鑑，確保SMS系統有效落實執行。

台鐵表示，6432次列車事故後，台鐵修訂相關管理須知、強化考核機制、建立明確賞罰機制、成立司機員考核精進小組，同時研發出考核超速自動篩選程式，有效提升司機員考核效率及精度；另外，重新修訂司機員標準作業程序，包括4大項62小項態樣，確保車輛故障或事故時的安全處理程序。

台鐵指出，3年來台鐵也針對安全修訂多項管理規章，包括107年11月15日修訂「列車自動防護系統（ATP）使用及管理要點」，108年7月15日修訂「ATP隔離開關遠端監視系統使用操作程序」、12月2日修訂「列車自動防護系統（ATP）遠端監視系統調度員操作標準作業程序」。

台鐵表示，新修訂的安全規章都已完成相關人員教育訓練並落實執行。

根據國家運輸安全調查委員會去年10月針對普悠瑪事故完成的補強調查報告，指出台鐵在運轉、維修及組織等管理上有27項問題。