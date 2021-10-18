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高雄瑞豐夜市青少年鬥毆 警分頭找人帶回4少年

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄左營瑞豐夜市昨晚9點發生青少年鬥毆，1名青少年與同齡友人在臉書互相嗆聲，對方認為他太囂張，雙方相約在瑞豐夜市談判結果發生口角。警方獲報時少年們已鳥獸散，只剩下被害少年一方在場，警方連夜帶回打人的4名少年，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，被害少年與友人在臉書上以嬉鬧方式討論「要不要輸贏」，沒想到變成口角，雙方相約在瑞豐夜市談判。

被害少年找來另外2名少年，對方則找來3名少年，7人打成一團，只是對方手持甩棍，被害少年等3人不敵。警方快打部隊到場時，打人一方已作鳥獸散，只剩下被害少年臉部多處擦挫傷，他的友人背部受傷，送醫後無大礙。

警方循線追查，在今天零時許帶回打人的4名少年。這7名青少年年齡在15到17歲之間。警詢後，全案訊後依少年事件處理法、刑法聚眾鬥毆罪送辦。

高雄瑞豐夜市昨傳青少年鬥毆。記者邱奕能／翻攝
高雄瑞豐夜市昨傳青少年鬥毆。記者邱奕能／翻攝

瑞豐夜市

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高雄瑞豐夜市鬥毆 8少年圍毆1國中生

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