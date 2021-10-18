高雄瑞豐夜市青少年鬥毆 警分頭找人帶回4少年
高雄左營瑞豐夜市昨晚9點發生青少年鬥毆，1名青少年與同齡友人在臉書互相嗆聲，對方認為他太囂張，雙方相約在瑞豐夜市談判結果發生口角。警方獲報時少年們已鳥獸散，只剩下被害少年一方在場，警方連夜帶回打人的4名少年，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。
據了解，被害少年與友人在臉書上以嬉鬧方式討論「要不要輸贏」，沒想到變成口角，雙方相約在瑞豐夜市談判。
被害少年找來另外2名少年，對方則找來3名少年，7人打成一團，只是對方手持甩棍，被害少年等3人不敵。警方快打部隊到場時，打人一方已作鳥獸散，只剩下被害少年臉部多處擦挫傷，他的友人背部受傷，送醫後無大礙。
警方循線追查，在今天零時許帶回打人的4名少年。這7名青少年年齡在15到17歲之間。警詢後，全案訊後依少年事件處理法、刑法聚眾鬥毆罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言