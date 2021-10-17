屏女店員遭刺翻版 北市女子提醒鄰居戴口罩被連刺30刀

台北市王姓婦人10月15日在自家的大樓電梯，提醒鄰居陳姓女子要戴口罩，竟慘遭陳女亮出美工刀亂砍，全身上下受有多處刀傷，王姓女子指控陳女，拿刀要攻擊眼睛， 猶如屏東超商女店員遭挖眼案的翻版。

中山警分局依照現行犯逮捕陳女，依照殺人未遂、傷害等罪嫌送辦，檢察官複訊後諭知交保候傳。

王姓婦人今天在臉書爆料公社爆料，15日搭乘社區電梯下樓，好意提醒一名女鄰居戴口罩，卻遭持刀砍殺、手指挖眼。沒想到地檢署竟然輕易交保放人，王姓女子質疑「台灣要再死人才會被重視嗎？」

警方調查，10月15日上午56歲王婦搭乘電梯，提醒不認識的鄰居32歲陳姓女子戴口罩，不料，陳女涉嫌拿出隨身攜帶的美工刀，攻擊王婦手腳、頭部等身體多處位置，王婦驚恐掙扎，陳女又涉嫌徒手抓臉，甚至疑似要挖眼睛。