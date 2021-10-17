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印尼移工懷念家鄉豆豆莢委託爸媽空運 觸法獲不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

印尼籍移工琳達，來台工作想念家鄉味，今年4月間委託在印尼的父母，空運「巴克豆豆莢」來台，經關務署台北關發現有異，檢查包裹發現禁止輸入的植物豆莢，航空警察局依植物防疫檢疫法送辦。士林地檢署偵結，給予不起訴處分。

琳達離開家鄉來台於台北市內湖區工作賺錢，隻身一人想念家鄉菜餚，請爸媽從印尼空運一包0.92公斤「巴克豆豆莢」來台，就能自行烹飪想念中的味道，不料豆莢植物是禁止輸入的植物。

不起訴書指出，台北關進口快遞貨物檢疫申報單、收據、搜索筆錄，及動植物防疫檢疫局回函，認定琳達擅自輸入禁止輸入植物罪，因而遭航空警察局送辦。檢察官考量，她因懷念故鄉菜餚味道，才觸犯法網，犯後深表悔悟、態度良好，無前科紀錄等，以不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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