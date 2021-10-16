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軍人公墓涉買槍彈 毒蟲家中藏毒近1公斤遭逮

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子涉嫌吸毒，去年10月涉嫌在台北市南港區的軍人公墓，涉嫌用5萬元買1枝貝瑞塔手槍，警方循線查獲他除了擁槍自重槍，還涉嫌販毒，家中藏有大量毒品，警方持搜索票上門查獲槍枝、9百多公克安非他命毒品，士林地檢署偵結，依照依持有具殺傷力手槍罪嫌、寄藏禁藥罪嫌起訴。

起訴指出，陳男在去年10月17日在中華技術學位旁的北市軍人公墓，向綽號「西瓜」男子購買貝瑞塔手槍1枝、子彈2枝；2018年間在新北汐止水源路一帶，向「財華」男子，用7千元買19顆子彈。

基隆警方去年12搜索陳男位於北市南港區住處，查獲槍枝子彈，也搜出安非他命31包（毛重1001.96公克、純質淨重約903.84公克）、毒咖啡包48包、橘色粉末1包、橘色藥錠3粒、白色藥錠10粒，及電子磅秤與吸食組。

陳男辯稱，大量的毒品是吳姓女子「委託寄藏」因為向吳女購買9包安非他命自用吸食，毛重共計194.55公克，才會答應讓她把毒品寄藏在家中。

檢方認定，陳男涉犯違法持有具有殺傷力手槍子彈罪嫌，及未經許可寄藏2級、3級、4級管制藥品和毒品罪嫌，依法起訴，販賣毒品部分則證據不足。

士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片

毒品 北市 槍枝

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